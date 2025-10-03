León recibirá un juez de refuerzo para violencia de género de forma inminente

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, acaba de anunciar en León la aprobación de la partida presupuestaria para la dotación de una plaza de refuerzo de juez para los asuntos Violencia de Género de la capital, que trabajará en paralelo a Instrucción 4, la sala que ahora mismo se ocupa de estos asuntos en León. Fuentes del Ministerio aseguraron a este periódico que ahora solamente falta que el Consejo General del Poder Judicial designe al profesional. Podría incorporarse a la actividad en cuestión de pocos días.

El ministro realizó estas manifestaciones en los prolegómenos de la jornada de clausura del Data Fórum, que hoy finaliza en el Auditorio.

“Estamos llevando a cabo la mayor transformación digital en décadas”, dijo Bolaños “feliz de estar en este tierra de presidentes”. Su ministerio quiere “una justicia digital ágil” y para ello “hoy entra en vigor la ley que hace que todos los delitos contra las mujeres pasen a juzgados de violencia sobre la mujer”.

Los “jueces especializados” tendrán “más sensibilidad” con las mujeres para cumplir con el convenio de Estambul “. Así se crearán 50 secciones especializadas, 25 para comenzar antes del 1 de enero, entre ellas la de León.

Los refuerzos podrían comenzar a funcionar incluso antes. 41 Tribunales de Instancia funcionan ya en la Comunidad. León y Ponferrada lo harán en enero.

El ministro ha respondido a cuestiones de carácter nacional. Así habló de la exigencia del Gobierno a Israel para que cesen los ataques a la Flotilla y arreció las “miles de muestras mundiales contra el genocidio”. Respecto al procesamiento de Begoña Gomez, la esposa de Pedro Sanchez, dijo que se debe simplemente a que es la mujer del presidente del Gobierno. Ironizó también respecto al juez Peinado: “ me sorprendió que el auto de procesamiento estuviese bien puntuado y que se pudiera entender”. No aclaró, por qué precisamente hoy modifica la ley que regula el aborto. “El PP debe decidir si estás con las mujeres o con la ultraderecha”