Los populares piden suprimir el peaje de la AP-66 al Congreso

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Partido Popular registró ayer en el Congreso una iniciativa para pedir la supresión de los peajes de la autopista AP-66, que comunica Asturias con León, y de la autopista del Atlántico, la AP-9, que atraviesa Galicia, cuyas prórrogas fueron ilegales de acuerdo a un reciente dictamen de la Comisión Europea.

Se trata de una proposición no de ley plantada conjuntamente por los diputados populares de Galicia y Asturias para su debate en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso, en la que se pide que se inicie «de inmediato la tramitación del rescate de la concesión y liberalización del peaje» de ambas autopistas «aprovechando el reciente dictamen de la Comisión Europea».

Desde Europa se dio el pasado mes de julio un ultimátum a España en el que advertía de que le llevará ante el Tribunal de Justicia de la UE si no modifica las concesiones de los peajes de la AP-9 y la AP-66, porque son contrarias a las normas europeas de licitación pública.