El centro polideportivo y cívico de Eras que prometió la Junta en León se queda a medias

Más de seis años años después de que se publicitara, la Junta empieza a cumplir una promesa. Aunque sólo a medias. El polideportivo y centro cívico de Eras de Renueva se quedará tan sólo en la primera parte. No habrá centro cívico, como se consagra en el proyecto de ejecución, ratificado en la junta de gobierno local, en el que se constata que el presupuesto de ejecución material asciende a 4.314.650,27 euros para la infraestructura, ligada al uso educativo de los colegios Camino del Norte y el IES Eras de Renueva, que se construirá en la parcela trasera de los mismos, al lado del Centro del Fuego. La Consejería de Educación se remite a que la inversión total supera los 6,6 millones.

No hay más referencia al uso complementario para el barrio. Hay que bucear en las promesas de la campaña de las municipales y las autonómicas para encontrar el cimiento, asentado en aquel foro de Educación del PP en el que el candidato Alfonso Fernández Mañueco prometió que la infraestructura contaría con un polideportivo y un centro cívico para una zona en la que se censan más de 5.000 vecinos. En su palabra empeñó la ejecución de un proyecto que, a la vez, también plasmaron en su programa electoral Ciudadanos y el PSOE, cuyo aspirante a presidir la Junta, Luis Tudanca, llegó a firmar un «contrato-programa» con su compañero José Antonio Diez para afianzar el compromiso.

El resultado de las urnas dejó al PP al mando de la Junta y al PSOE en la Alcaldía del Ayuntamiento de León. Con este reparto, el 15 de diciembre de 2020 la Consejería de Educación de la administración autonómica cursó la petición para que se le cediera la parcela, de titularidad municipal hasta entonces. En ese escrito, se reclamaba al consistorio ayuda para la cofinanciación que, hasta ese momento, no se había expuesto.

El consistorio activó en noviembre de 2021 el expediente para la cesión de los 4.448,87 metros cuadrados de suelo de la parcela que, en 2008, se había cedido al Estado para que construyera un nuevo inmueble para la Agencia Tributaria que permitiera trasladar las dependencias de Gran Vía de San Marcos, pero que no se ejecutó. No se fue más allá desde la administración municipal, que en febrero de 2023, cuando se finalizó la tramitación de la cesión del suelo insistió en que, lejos de participar en el pago de una parte para que hubiera centro cívico, se ajustaba a la promesa de Mañueco de construir «una infraestructura que tenga el doble uso para que los residentes en el área tengan también espacios de reunión y actividades».

Para entonces, la Junta ya había acordado, con una factura de 280.000 euros, contratar la redacción del proyecto básico y de ejecución, la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud. En el documento se explicaba que los planos debían contener «un polideportivo de 2.589 metros cuadrados, que contará con una pista polideportiva de 50 por 30 metros, apta para la práctica de numerosos deportes como balonmano, fútbol sala, baloncesto, voleibol, bádminton, gimnasia o hockey sala, entre otros». Sobre esta línea maestra se ampliaba el encargo con el apunte de que el inmueble debería contar con «espacios auxiliares para los deportistas, como vestuarios, aseos o enfermería, y para los espectadores, como graderías y aseos», así como «almacenes, cuartos de basura, oficina o sala de instalaciones».

La Consejería de Educación no aclaró en ese momento nada respecto al centro cívico complementario. Desde el departamento autonómico se limitaron a trasladar que las obras se licitarían en 2023 y, si las circunstancias de la tramitación lo permitían, se contaba con iniciar los trabajos ese mismo año. El pronóstico se actualiza con dos años de desfase. Ahora, «se encuentra pendiente de la evaluación de las ofertas presentadas para poder adjudicar los trabajos». Para poder cumplirlo, la Junta ya tiene la licencia del proyecto de ejecución. Sólo del polideportivo.