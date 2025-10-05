Bernardo Sánchez honra la rotonda de Oteruelo

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Fue su última lucha y, ahora, la honra con su nombre. Bernardo Sánchez, histórico pedáneo de Oteruelo de la Valdoncina, queda para la posteridad el monolito nominativo de la rotonda construida en la intersección donde se cruza la carretera de subida a La Virgen del Camino y Astorga con la entrada a su pueblo: un antiguo punto negro del tráfico en el que se acumulaban accidentes hasta que consiguió, tras años de reivindicaciones, la glorieta. Fallecido en enero de 2021, tras 22 años en el cargo, ayer el alcalde, José Antonio Diez, lo recordó como «un hombre incansable en la demanda, porque era tenaz y porque estaba lleno de iniciativas, proyectos y propuestas para ese Oteruelo que fue su vida».