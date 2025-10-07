Adiós pendones y adiós perdones

Se fue San Froilán. Con viento cálido, más que fresco. Y dejó la estampa de miles de imágenes después de una semana de celebraciones. Desde Las Cantanderas a los pendones. Desde los carros engalanados a los perdones. Todo es León, esencia de un Viejo Reino que pone en el primer fin de semana de octubre el inicio del otoño, en San Juan el inicio del verano y en la Semana Santa el tercer vértice de un triángulo en el que las tradiciones le van comiendo la tortilla a las oraciones. Porque no hay una concentración humana mayor en la urbe que la de la peregrinación romera al Santuario de la Virgen. Leonesismo puro, sin siglas.

Ayudó el calendario. Que la fiesta grande de la sementera caiga en domingo suma a la participación al resto de la provincia. Y se ha dejado notar en el ambiente. Y en la respuesta.

Cobra especial vigor el pendón como elemento identificador a cada edición de las fiestas que pasa. Es encomiable el esfuerzo que están desarrollando las asociaciones y las pedanías por mantener el valor de la puja. Y el significado que guarda para las comarcas. Más de 300 ejemplares lucen en cada desfile. No puede decaer.

El Pilar y la Fiesta Nacional. Los Santos o Halloween, depende de la modernidad. El Puente de la Constitución y La Inmaculada. Y el turrón. Al reloj las horas se le vuelven segundos. Salud.