Miguel Ángel Revilla visita León y destaca su legado histórico en las redes sociales con una fotografía muy comentada

El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, visitó ayer la ciudad de León, donde aprovechó para resaltar la importancia histórica de la región a través de sus redes sociales.

En un post acompañado de una fotografía, Revilla compartió un mensaje que ha generado gran interés: “En este lugar de León, en 1188, tuvo lugar el primer parlamento de la historia en el mundo, bajo la época del rey Alfonso IX”. La publicación hace referencia a los Decreta de León, considerados por la Unesco como el testimonio del parlamentarismo más antiguo del mundo, celebrados en la Basílica de San Isidoro bajo el reinado de Alfonso IX.

Revilla, conocido por su interés en la historia y su cercanía en las redes, ha destacado este hito como un orgullo para León y para España. Durante su visita, Revilla recorrió lugares emblemáticos de la ciudad, interactuando con vecinos y mostrando su admiración por el patrimonio cultural leonés. Su mensaje ha sido ampliamente comentado en redes, donde usuarios han elogiado la relevancia histórica de León y la difusión que Revilla hace de ella. Revilla se hizo una fotografía junto la estatua del rey leonés que está en la plaza de Santo Martino de la capital.