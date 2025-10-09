San Andrés enlaza al 93% de su comercio local en la campaña ‘Compro en mi barrio’

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

El 93% del tejido comercial de San Andrés del Rabanedo se adhirió a la campaña promocional de apoyo al comercio minorista que desarrolló este Ayuntamiento del área metropolitana leonesa, a través del Centro Municipal de Formación y Empleo (Cemfe), y en colaboración con la Junta.

Una campaña bautizada como Compro en mi barrio que llegó a 250 establecimientos del municipio, lo que ha sido muy «positivo» para la alcaldesa, Ana Fernández Caurel, y la directora de Comercio y Consumo de la Junta, María Pettit, quien además destacó que «la buena acogida» de esta iniciativa por parte de la ciudadanía obligó a elevar de 5.000 a 10.000 las bolsas reutilizables que se entregan a los usuarios para fomentar el comercio de proximidad.

La nueva remesa se comenzó a distribuir esta semana. Dentro de la campaña, una de las acciones destacadas fue la Jornada del comercio en la calle, que alcanzó una alta participación vecinal y el Ayuntamiento repetirá en Navidad para reforzar la apuesta por la dinamización del entorno urbano y comercial.

A ella se unirá el concurso de escaparates, que se ha convertido en otro de los elementos atractivos de la campaña, al incentivar la creatividad del comercio local y fomentar una imagen más atractiva y cercana del municipio durante las fechas clave del año. «Apoyar al pequeño comercio es invertir en empleo y en nuestros barrios», indicó la regidora de San Andrés. La campaña dispone de un presupuesto de 26.755 euros y la Junta aporta el 75%.