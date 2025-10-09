Fundos: "El Leonés nunca nos ha pedido renegociar el alquiler"

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

"En ningún momento hemos recibido una contraoferta para reducir el precio del alquiler", señalan fuentes de Fundos, después de que el director del Leonés, Manuel Belinchón, anunciase su intención de ir cerrando poco a poco su sede de La Corredera, edificio que tiene arrendado a Fundos.

Desde la fundación iniciden en que ya se les informó hace cuatro años que el colegio tenía intención de abandonar el edificio que antiguamente acogía a La Milagrosa: "Para nosotros es una mala noticia que se marche, pero compartimos su estrategia empresarial. Sus razones son obvias, prefiere apostar por edificios que tiene en propiedad antes que por uno que tiene en alquiler". Además, añaden: "Ellos han tomado una decisión empresarial en la que Fundos nada tiene que ver".

Así, desde Fundos recuerdan que las instituciones educativas atraviesan una situación delicada en un contexto marcado por la debacle de la tasa de natalidad, pero que el contrato se renovó en 2015 y desde entonces no se ha modificado, salvo las correspondientes actualizaciones del IPC. "Los contratos están para cumplirlos, por las dos partes" , rematan las mismas fuentes.

De momento, Fundos aún no ha decidido a qué destinará este enorme solar ubicado en la calle de La Corredera, a la espera de que finalice el contrato en 2030. "Estamos en ello, es muy difícil hacer algo a tan largo plazo, hay que ver las posibilidades urbanísticas en el momento; hasta ahora hemos barajado diferentes opciones", destacan las mismas fuentes.