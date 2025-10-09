El Ayuntamiento de León publica la ubicación de los radares móviles durante octubre

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León ha hecho pública la relación de radares móviles que estarán operativos durante el mes de octubre de 2025, tanto en horario de mañana como de tarde, con el objetivo de reducir los excesos de velocidad y mejorar la seguridad vial en las principales vías del municipio.

Según el comunicado emitido por el Gabinete de Comunicación municipal, el consistorio detalla en un documento oficial la programación diaria de controles, con la ubicación exacta y la velocidad máxima permitida en cada tramo.

El texto indica además que los radares se instalarán en distintos puntos de la ciudad, abarcando avenidas principales, vías de acceso y calles con diferentes límites de velocidad, que van desde 30 km/h hasta 80 km/h, dependiendo del tipo de vía.

A lo largo del mes se incluyen controles en más de cuarenta calles y avenidas, tanto en el casco urbano como en los accesos al municipio. Los límites más bajos, de 30 km/h, se aplican en la mayoría de las calles residenciales y zonas de tráfico calmado, mientras que los tramos de 50 km/h corresponden a grandes avenidas como Antibióticos, Europa o Portugal. En algunos accesos, como la carretera de Carbajal, la LE-20 o la N-601, se contemplan tramos de 70 u 80 km/h.

El documento municipal, organiza el calendario de radares día a día, diferenciando entre el turno de mañana y el de tarde. Cada jornada incluye entre cuatro y cinco ubicaciones diferentes para cada franja horaria.

Por ejemplo, el día 1 de octubre los controles de la mañana se situarán en la avenida Roma, carretera de Carbajal, San Pedro de Castro, Corredera y Fernández Ladreda, mientras que por la tarde se trasladarán a Gutiérrez Mellado, Joaquín G. Vecín o Prado Prior, entre otros puntos.

Este patrón de rotación se repite durante todo el mes, con combinaciones distintas de vías y límites de velocidad, lo que permite una cobertura uniforme del tráfico urbano a lo largo de octubre.

El documento oficial completo, que incluye el calendario diario con las calles y límites de velocidad, puede consultarse en la web del Ayuntamiento de León.