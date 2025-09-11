El Ayuntamiento de León juega a la silla con las carcasas y el radar

No hay equipo sancionador con el que multar, pero tampoco está cerrada por el momento la ubicación en la que se colocará. Aunque, en ningún caso, irá en la carcasa ubicada en Joaquín González Vecín, cerca del cruce de los Jesuitas, frente a la Facultad de Educación. No podrá sancionar ahí después de que el Ayuntamiento de León, apenas seis meses después de instalarla, la quitara sin que ni siquiera haya debutado porque nunca tuvo el dispositivo dentro.

La retirada se adelanta a la previsión de escasez de multas en la zona. El lugar se eligió con respaldo policial, al contrario de la ausencia de informe de Padre Isla. El aval advertía de la peligrosidad en un área no sólo muy poblada, sino también con centros comerciales cercanos y educativos. Pero, después de que se pusiera el poste en abril, el Ayuntamiento elevó el firme del paso de cebra cercano, lo que ha servido para que los conductores reduzcan la velocidad sin necesidad de imponer sanciones. Pese a que en abril se programaba como siguiente emplazamiento del radar cuando se quitase de Eras, se ha optado por eliminarlo sin que ni siquiera haya debutado.

Sin esta opción, el Ayuntamiento ha decidido mantener la carcasa de la avenida Real del Ejido, delante del polideportivo Salvio Barrioluengo, donde estuvo operativo el radar desde diciembre de 2020 hasta abril de 2023. En esa ubicación se estrenó con 1.329 sanciones cobradas como extra por la empresa, a razón de 2,5667 euros cada boletín por encima del listón de 600 mensuales que entran en el contrato, pero con la reducción de estas cifras tras dos años y medio se cambió.

Junto con esta opción, la otra carcasa en pie ahora está en la avenida Universidad, frente al polígono de La Torre. Ahí estuvo entre enero y diciembre de 2020 y, pese a que se había quitado, se ha vuelto a poner el poste estos días. En cualquiera de los dos podría multar al día siguiente, dado que ambos están validados por metrología. Pero queda una tercera carcasa, aún por decidir dónde, que puede ser la que lleve el radar dentro.