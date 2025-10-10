El aumento de atropellos y accidentes de moto urbanos dispara las alarmas

La cascada de accidentes de moto que se han producido en las tres últimas semanas en la capital y el inusitado aumento de atropellos desde agosto trae en jaque a las autoridades civiles, que buscan explicación a lo que sucede, coincidiendo con los cambios en el tráfico por las peatonalizaciones en la capital. Así, el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León registra siete accidentes con implicación de motocicletas en los últimos veinte días, que eran seis en los catorce últimos días, mientras que la lista de atropellos sigue un ritmo parecido. En el caso de los peatones arrollados, se contabilizan 20 desde agosto.

Viandantes heridos se notificaron al 112 en la calle Buen Suceso (4 de agosto), General Benavides (8 de agosto), Fernández Ladreda (12 de agosto), Doctor Fléming (14 de agosto), Mariano Andrés (25 de agosto), Fuentes (30 de agosto), Cardenal Lorenzana y Padre Isla (4 de septiembre), Gran Vía de San Marcos y Santo Domingo (9 de septiembre), Joaquín González Vecín (10 de septiembre), Velázquez (11 de septiembre), Vegamián (12 de septiembre), Alcalde Miguel Castaño (15 de septiembre),Carbajall (19 de septiembre), Campus de la Universidad (22 de septiembre), Juan de Austria y Velázquez (23 de septiembre), Batalla de Clavijo (29 de septiembre) y el último en Industria (5 de octubre).

Los motoristas resultaron heridos en Cruz Roja (20 de agosto), Michaisa (25 de agosto), Gutiérrez Mellado (8 de septiembre), Facultad de Veterinaria (17 de septiembre), Lastra (24 de septiembre), Cruz Roja (3 de octubre) y Campus de Vegazana (8 de octubre).

Fuentes del Servicio de Emergencias 112 CyL reconocieron su extrañeza por la elevada nómina de siniestros que están asolando a León en las últimas fechas.

Para evitar atropellos, Emergencias 112 Castilla y León recomienda prestar especial atención cuando cruces las calles. También es básico cruzar por el paso de cebra. Hay que esperar a que se ponga verde el semáforo, mirar a ambos lados no distraerse con móviles o con otros dispositivos. Y a los padres una advertencia: «Recuerda que los peques te imitan».

En el caso de las motos, llama la atención el contraste entre la caída de la siniestralidad interurbana y el aumento de los accidentes en el casco urbano con motos implicadas. Todo en el marco de la mejora de la estadística en lo tocante a las muertes en carretera, que a estas alturas del año son 15, por las 26 de las mismas fechas del año pasado.