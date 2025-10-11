Un helicóptero de la Guardia Civil para los estudiantes de Aeronáutica de León

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La formación de los ingenieros exige una vertiente teórica, pero también práctica. En el caso del grado de Ingeniería Aeroespacial esta formación implica también entrar en contacto con las diferentes aeronaves con las que tendrán que trabajar una vez se gradúen. Aprovechando que la Guardia Civil está actualizando su flota de helicópteros, desde la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial se contactó con el instituto armado para ver la qué posibilidades existían para la cesión de uno de los helicópteros que tiene de baja para que pudiera utilizarse como material didáctico en la asignatura de Helicópteros y Aeronaves Diversas que se imparte en cuarto curso del grado de Ingeniería Aeroespacial.

La Guardia Civil acogió de manera positiva la propuesta de la escuela universitaria y con el plácet del Ministerio del Interior, tan sólo faltaba que el Consejo de Gobierno de la Universidad de León respaldase la cesión. Tras este último trámite, el helicóptero «aterrizará» en Industriales en unas semanas para la formación del alumnado. Se trata de un helicóptero ligero bimotor, modelo: BO-105 CB4, con número de serie S-517 y matrícula militar HU.15-67, que fue fabricado en 1983 por Messerschmitt-Bölkow-Blohm y la antigua empresa española CASA (Construcciones Aeronáuticas S.A).

El aparato, según señalan desde la Guardia Civil, fue dado de baja en 2024, tras sumar más de 5.400 horas de vuelo durante los 41 años que estuvo en funcionamiento. Concretan que «los excesivos costes de mantenimiento y la falta de repuestos, al tratarse de una aeronave fuera de producción» han llevado a su retirada y permanece en Torrejón de Ardoz, desde donde será trasladado hasta el Campus de Vegazana. De hecho, la Guardia Civil aún tiene operativos cinco unidades más de este modelo, pero concretan que se serán dados de baja próximamente.

Antes de volar para la Guardia Civil, el helicóptero con el que aprenderá el alumnado de Aeronáutica, perteneció al Ejército de Tierra y no fue hasta 2001 cuando se incorporó al Servicio Aéreo de la Guardia Civil, donde operó en diversas unidades: el Órgano Central de Torrejón de Ardoz, Palma de Mallorca, Oviedo, León, Murcia y teniendo como últimos destinos las islas Canarias de Fuerteventura y Tenerife.

En sus 41 años de servicio, el helicóptero BO-105 CB4 ha participado tanto en servicios humanitarios como en rescates y evacuaciones, además de en servicios de seguridad ciudadana, vigilancia de costas y fronteras y servicios de protección del medio ambiente.

Por carretera

La aeronave está inhabilitada, es decir, ya no vuela, con lo que será trasladada a León por carretera, en un camión góndola. Para poder desplazarlo, será necesario desmontar las palas del rotor principal, que volverán a ser montadas una vez esté instalado en la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial de la Universidad de León.

En la Escuela de Ingenierías el helicóptero permitirá al estudiantado trabajar con un equipo real y se sumará, como señalan fuentes de la Universidad de León, a otros medios como el banco de ensayos de motores, los túneles del viento o el simulador del vuelo.