La Junta se adelantó al Ministerio de Educación con la bajada de la ratio en las aulas en 2021

El Ministerio de Educación ha entregado a los sindicatos una propuesta de ley para aplicarla de forma progresiva en las aulas que contempla una rebaja de la ratio de alumnos por aula y que, además, contempla la bajada de las horas máximas de clase que los profesores deben dar cada semana (horas lectivas). El borrador de anteproyecto prevé que el máximo de estudiantes por aula pasaría progresivamente en Primaria de los 25 actuales a 22 y que en la ESO el tope de aforo de las clases se reduciría en cinco alumnos, pasando de los 30 actuales a los 25. El texto también avanza la obligación de reducir las ratios en Bachillerato y Formación Profesional, pero no indica números concretos y dice que el ministerio fijará los nuevos máximos en un real decreto que se elaboraría en el plazo tope de un año desde la entrada en vigor de esta nueva ley.

Una medida que ya tomó en 2021 la Consejería de Educación en Castilla y León, que ya ha comenzado a reducir la ratio en las aulas con 22 alumnos en Infantil y Primaria y 27 en la ESO, con lo que en esta última etapa tan sólo tendría que ajustar en dos los alumnos para adaptarse a la norma que plantea el ministerio.

«La medida es positiva, pero tendría que ser más, porque ahora es el momento para reforzar la enseñanza a alumnos con necesidades educativas», precisa desde Csif León Javier Ampudia, quien añade que en la ESO y en Bachillerato aún se pueden bajar más la ratio y también en Infantil, que se engloba siempre con Primaria aunque las necesidades de los alumnos son diferentes porque son más pequeños.

El anteproyecto señala que en cada centro educativo cada uno de los alumnos con necesidades especiales contará como dos personas para el cálculo de los escolares por clase para que puedan recibir una atención más personalizada y que las autonomías, que son las que deben cumplir las nuevas ratios como gestoras de los centros educativos, «procurarán una distribución equilibrada de dicho alumnado".