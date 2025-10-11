Otro vertedero entre Veterinaria y Papalaguinda

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La suciedad sigue campando a sus anchas por la ciudad de León y las protestas de los vecinos no paran de crecer. Ahora, los que se quejan son los del barrio de San Claudio, que extienden su situación a la zona verde que comunica la avenida de la Facultad de Veterinaria y el paseo de Papalaguinda que alegan que está hecho «una guarrería». «San Claudio está más sucio que nunca, no se preocupan nada más de que el turista vea una ciudad limpia, pero el resto de los barrios están desastrosos, hay mucha mierda y el barrio de San Claudio parace ahora decadente», señala uno de los vecinos, quien recuerda que antes las brigadas limpiaban a mano la zona verde que separa esas dos avenidas, pero que ahora está completamente abandonado, sobre todo, a medida que se va alejando desde Guzmán hasta la plaza de toros.