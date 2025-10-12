La vida eterna de los trenes turísticos que Ábalos prometió a León

Publicado por L. Urdiales León Creado: Actualizado:

El tren turístico que prometió José Luis Ábalos a León forma parte de un altar destacado de ese espacio de fantasía que representa el sector ferroviario en la provincia. Del vamos a hacer como lema político a la vida eterna no hay más que un espacio cada vez más delgado, que representa a la perfección la promesa y muerte de las intenciones inversoras del gobierno en territorio leonés. El día del anuncio del exministro de referencia del sanchismo primigenio quedó grabado a fuego en los anales de la historia reciente de la política en León, con motivo de la embestida de la corte ministerial al alcalde de León, en un acto programado para anunciar la intervención en la muralla romana. El rifirrafe, que elevó el nivel mediático del entonces escudero Koldo García, llevó a segundo plano el gran anuncio que traía el ministro de la obra pública en su visita a León para el rescate de las zonas abandonadas por las políticas de la agenda 2030 a través de una incursión de un tren turístico. La administración socialista había filtrado en la víspera a los medios de comunicación afines esta idea, que conllevaba la creación de una marca de promoción de la tierra y comarcas desoladas, a través del concepto trenes turísticos de León. La previsión es crear la marca Trenes Turísticos e Históricos de León y habilitar una serie de rutas que se mantengan en el tiempo, con especial refuerzo durante los meses estivales, ofertando viajes de ida y vuelta en una misma jornada que verían completado el trayecto en ferrocarril con un autobús que traslade a los usuarios del tren a los distintos puntos de interés de la zona de destino, abundó de inmediato la Diputación en un comunicado institucional en aquel célebre 21 de junio de 2021 para glosar la gesta de la visita de José Luis Ábalos. El ministro y secretario de organización del PSOE no se quedó atrás a la hora de elevar la música de fondo en la presentación. «Estamos trabajando desde el Ministerio, a través de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, junto con la Diputación de León, en un nuevo proyecto turístico y cultural denominado Trenes Turísticos e Históricos de León», señaló. «Este proyecto permitirá conocer los distintos rincones de la provincia con viajes en tren de un día que podrán completarse con trayectos en autobús para la visita de algunos puntos de interés», dijo, tras un encuentro con el presidente de la Diputación leonesa, Eduardo Morán. Quedó el asunto en estudiar el material y las rutas. Los flecos. Luego, apareció el Obispo, de la colección de museo de viejas glorias que decoran la zona de talleres ferroviarios de León, de nuevo en el candelero por la espiral del abandono que los envuelve, pendiente de un convenio para rehabilitar la herencia de esta joya del ferrocarril en el tardo franquismo con la colaboración de una asociación ferroviaria. Tras cuatro años de silencio y avances nulos, el pasado mes de mayo, la Diputación de León volvió a sacar la promesa de Ábalos del sarcófago y alentó a creer en el mañana con una foto institucional en la que entraban directivos de Renfe, ya apartados de su función, es cargos orgánicos del PSOE de León relacionados con las estructuras, además de responsables del gobierno de los Guzmanes. La rama del Obispo, denominación popular que distinguió en vida al electrotrén por sus corpiños y colores cardenalicios que le hacían visible en lontananza, tiene la serie 432-012, y fue resucitada del fondo del cuarto de los trastos del taller para calibrar su fiabilidad de rodaje por las vías que abrazan la maraña del ferrocarril en León. La última referencia se nutrió con la credibilidad de una fecha; que en junio (de 2025) se iba a firmar el convenio tripartido que iba a dar a luz a Trenes Turísticos de León.