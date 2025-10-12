Medicina aterriza en León con el gran boom de nuevos títulos en España

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

El triunfo en la batalla por conseguir que la Universidad de León imparta el grado de Medicina llega en el momento en el que este título ha explosionado a nivel nacional. El compromiso del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de conseguir un acuerdo para que León pudiera impartir el ansiado título llegó hace poco más de un año de la mano de concesiones a las otras tres universidades públicas de Castilla y León, entre ellas, Medicina también para Burgos. La demanda a nivel autonómico existe también en otras comunidades e incluso, el próximo curso —coincidiendo con el desembarco en los campus leonés y burgalés— La Rioja, que hasta ahora era la única comunidad autónoma cuya universidad no formaba a médicos, también lo hará.

El próximo curso está previsto que Medicina lo impartan cinco nuevas universidades. Además de León y Burgos, también lo hará la de La Rioja y la Politècnica de Catalunya (en el campus de Terrassa), todas ellas públicas. El desembarco de la universidad privada CEU en Mallorca también contempla la implantación de este título en una gran facultad de Ciencias de la Salud que incluría Enfermería, Fisioterapia y Psicología junto con Medicina.

En total en España hay ya más de medio centenar de grados de Medicina y las plazas ofertadas entre todas ellas superan las 8.200. La memoria de la Medicina presentada por la Universidad de León recoge 80 plazas, mientras que la de Burgos contempla 72, ambas ya remitidas para su correspondiente aprobación. Cierto es que la demanda de alumnos está ahí y, pese al amplio número de vacantes, sigue estando curso tras curso entre los grados con mayor nota de corte. Este año ha sido la Universidad de Sevilla, pública, la que ha exigido una mayor puntuación a sus estudiantes con un 13,386, aunque hay que tener en cuenta que en algunas privadas tan sólo piden un 5. De hecho, este curso se ha estrenado en dos provincias, por un lado, también de la mano del CEU, en Sevilla y por otro, la Universidad San Jorge de Zaragoza, las dos de carácter privado.

Pero a mayores está Galicia, donde hasta ahora este título sólo se imparte en Santiago de Compostela y coincidiendo con el boom de este título las otras universidades, las de Coruña y Vigo, también reclaman parte de este pastel académico para atraer alumnos a sus campus.

Con este despliegue, las universidades deben ser capaces de atraer a alumnos por encima del resto. Ofrecer calidad académica y, a mayores, otras opciones que convezcan a los alumnos y a sus familias para sobresalir y destacar.

El Consejo de Gobierno de la Universidad de León aprobó el pasado 29 de septiembre, por unanimidad, la memoria de verificación del grado en Medicina. Paso previo a su envío a Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que, a su vez, lo remitirá a la Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León para la implantación de los estudios ya el próximo mes de septiembre.

De igual manera, la Universidad de Burgos realizó este mismo trámite el pasado viernes, con lo que las dos instituciones académicas van de la mano para abrir sus aulas en la misma fecha. La que también va rápido es la Universidad de Valladolid. En el acuerdo para que León y Burgos contasen con Medicina, la institución vallisoletana arrancó Farmacia para su oferta académica y también el pasado viernes su consejo de gobierno aprobó la memoria para la verificación este grado que prevé implantar, también en el curso 26/27, en su Facultad de Medicina. Tal y como recoge la memoria, la implantación permitirá completar la oferta biosanitaria de la UVA y aprovechará recursos compartidos por los otros grados de la rama, de hecho, también cuenta con el plácet para Biotecnología, que hasta ahora tan sólo imparten las universidades de León y Salamanca.