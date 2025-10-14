Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Universidad de León continúa con el proceso para rejuvenecer, estabilizar y actualizar su plantilla de docentes. Tras su aprobación en el último Consejo de Gobierno de la institución académica, el Boletín Oficial del Estado publicó ayer la resolución de la Universidad de León del pasado 3 de octubre por la que se convoca concurso de acceso a seis plazas de catedrático y dos de profesor titular en la institución educativa superior leonesa.

Según la resolución, la primera de las plazas de catedrático está ubicada en el Departamento de Derecho Público y está ligada a la especialidad de Derecho Eclesiástico del Estado, con un perfil investigador en derecho a la libertad de conciencia, derecho concordatorio, bioderecho, biotética, biotecnología, interculturalidad y organizaciones sociales.

La segunda plaza, se enmarca en el Departamento de Enfermería y Fisioterapia del campus de Ponferrada, tiene la especialidad de Fisioterapia, mientras que la tercera se emplaza en la especialidad de Enfermería con el perfil docente e investigador de enfermería en salud mental.

En el Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Sistemas y Automática se convoca una plaza con perfil docente de ingeniería de control y automatización y modelado en datos y tecnologías habilitadoras para la industria 4.0, y en el Departamento de Psicología, Sociología y Filosofía se seleccionará un catedrático con especialidad en métodos de investigación y diagnóstico en la educación. Finalmente, en el Departamento de Filología Moderna se ubica la plaza en Filología Inglesa convocada para catedráticos.

En cuanto a las dos plazas de profesor titular de universidad, una se emplaza en el Departamento de Biología Molecular con la especialidad de Biología Celular con perfil de organografía microscópica animal y vegetal, y la otra se ubica en el Departamento de Biodiversidad y Gestión Ambiental con la especialidad de Ecología.

En los últimos cursos, la institución académica ha conseguido salvar el tapón para la promoción de los docentes creado tras la congelación de las tasas de reposición en 2012.