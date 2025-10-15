Así será la selectividad en 2026: más práctica y las faltas de ortografía no restarán en Matemáticas

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

Los exámenes de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) de 2026 -la selectividad-, serán más prácticos, ya que, por ejemplo, asignaturas como Lengua Castellana y Literatura II o Filosofía tendrán como mínimo un 70 % de preguntas competenciales, mientras que los criterios de corrección ortográfica cambiarán y en Matemáticas no habrá penalización.

Estas son las propuestas que figuran en el documento aprobado por la Comisión de Asuntos Estudiantiles de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), al que ha tenido acceso EFE y que fue consensuado en mayo, para "promover la armonización de la prueba en todo el territorio nacional".

Una texto de 173 páginas que expone las orientaciones de las materias de acceso y admisión a la universidad para el curso 2025-2026 y que fue elaborado por las Comisiones Estatales de Materia, integradas por más de 570 especialistas de cada disciplina y de los 17 distritos universitarios.

La propuesta, que ahora adaptará cada comunidad autónoma, establece una misma estructura de examen, de optatividad, de competencialidad y de criterios de corrección y de evaluación para las diferentes asignaturas.

El documento incluye algunos modelos de exámenes en los que se mantiene que la duración de cada uno será de 90 minutos.

Los distritos universitarios de las comunidades irán publicando sus guías en las próximas semanas, aunque Madrid ya se ha adelantado y la Comisión Organizadora de la PAU ha aprobado sus modelos de examen para 2026 y ha revisado criterios de corrección para algunas asignaturas empleando múltiplos de 0,1 en lugar de 0,25.

Avanzar en una prueba más homogénea

Se trata de avanzar hacia una selectividad menos memorística y más práctica en 32 de las 34 materias analizadas (ya que quedan por consensuar las asignaturas de Portugués y Técnicas de expresión gráfico plásticas).

Y como el año pasado, habrá un solo modelo de examen por materia, por lo que la optatividad estará dentro de cada uno de los exámenes.

La CRUE resalta que los profesores de universidad y de bachillerato han elaborado este texto que "culmina" el acuerdo de mínimos cerrado en septiembre de 2024 en Bilbao y que tenía por objeto garantizar una mayor equidad en las pruebas de acceso a la universidad, respetando las particularidades de cada comunidad autónoma.

¿Qué aborda el documento?

El porcentaje de respuestas prácticas que deben tener las preguntas, la puntuación de cada una, el nivel de optatividad de cada asignatura, así como la penalización por faltas de ortografía o falta de coherencia y sintaxis.

El tipo de preguntas en cada uno de los apartados podrán ser tareas que requieran respuestas cerradas, semiconstruidas o abiertas.

Exámenes más prácticos

En Historia de España se establece una competencialidad mínima del 50 % pero podría llegar al 100 %; en Historia del Arte las preguntas prácticas deben representar entre el 80 % y el 100 % del examen y en Lengua Castellana y Literatura II al menos el 70 %. En Geografía o Matemáticas Aplicadas no podrá ser inferior al 50 %.

En cuanto a la optatividad, se fija el mismo grado para las diferentes asignaturas en todo el territorio. Para Matemáticas II se proponen dos preguntas a elegir entre bloques; para Matemáticas Aplicadas la optatividad debe ser al menos del 40 %, y para Geografía, de un máximo del 50 %.

Latín II tendrá entre el 60 y el 70 % de preguntas prácticas y una opcionalidad de entre el 15 % y el 20 %.

Las faltas de ortografía en matemáticas no penalizan

En Matemáticas II, Matemáticas aplicadas, Dibujo artístico, Dibujo Técnico II o en Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, no se penalizarán las faltas de ortografía.

En Física, la evaluación de la coherencia, la cohesión, la corrección gramatical, léxica y ortográfica de los textos así como su presentación, no podrá ser inferior a un 10 % de la calificación de la correspondiente pregunta o tarea.

Y la penalización por faltas ortográficas en Historia de España, Geografía, Latín, Música, Diseño, Biología, Tecnología e Ingeniería o en Historia del Arte nunca podrá ser superior a 1 punto.

En algunas materias no se contabilizarán las dos primeras faltas y en Griego se empezará a penalizar a partir de la segunda con 0,1 puntos.

Muy diferente será en Lengua y Literatura II y en los exámenes de lenguas cooficiales, donde el máximo de penalización será de 2 puntos.

También en Filosofía la claridad, la coherencia y la estructuración "son elementos esenciales", por lo que la puntuación no se evalúa de forma independiente.