Diario de León

La escalada de precios no se frena en León espoleada por la vivienda y los alimentos, que no paran de subir

La inflación en la provincia supera a las medias registradas en la Comunidad y en España

El precio de los alimentos es uno de los principales quebraderos de cabeza de los consumidores

El precio de los alimentos es uno de los principales quebraderos de cabeza de los consumidoresefe

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

El Índice de Precios al Consumo (IPC) en Castilla y León experimentó un aumento del 3% en septiembre, casi dos puntos por encima del 1,1% registrado en el mismo mes del año anterior, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por Ical. En León, la subida fue ligeramente superior, alcanzando un 3,1%, situándose entre las provincias con mayores incrementos de la comunidad, solo por detrás de Salamanca (3,4%) y Valladolid (3,3%).

Este repunte en los precios, que supera la media nacional del 3%, responde principalmente al encarecimiento de la vivienda, que se disparó un 6,4%, seguido por el aumento del 4,8% en bebidas alcohólicas y tabaco, el 3,7% en hoteles y restaurantes, y el 3% en alimentos y bebidas no alcohólicas. 

Otros sectores que contribuyeron al alza en Castilla y León fueron el transporte (2,1%), la sanidad (1,6%), el menaje (1,5%), la enseñanza (1,1%), las comunicaciones (0,9%), y el vestido y calzado y ocio y cultura, ambos con un 0,7%.

En términos mensuales, respecto a agosto, los precios en la comunidad mostraron incrementos en vestido y calzado (1,2%), bebidas alcohólicas (0,5%) y enseñanza (0,9%), mientras que vivienda, menaje, sanidad y restaurantes no registraron variaciones. Por otro lado, se observaron descensos en ocio y cultura (-4,2%), alimentos y bebidas no alcohólicas y transporte (-0,3%), y comunicaciones (-0,1%).

A nivel nacional, todas las comunidades autónomas registraron tasas positivas, con Madrid (3,5%) y la Comunidad Valenciana (3,4%) a la cabeza, mientras que Canarias (2,2%) y Murcia (2,4%) presentaron los incrementos más moderados. En Castilla y León, tras Salamanca, Valladolid y León, las provincias con mayores subidas fueron Soria (3%), Zamora (2,9%), Ávila y Segovia (2,8%), Palencia (2,7%) y Burgos (2,5%).

La escalada del IPC en León refleja los desafíos que enfrentan los ciudadanos ante el aumento de los costes en sectores esenciales como la vivienda y la alimentación, en un contexto de inflación generalizada que impacta en el conjunto de la región y del país.

tracking