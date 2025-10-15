Confirmado por el Ayuntamiento: estas son las calles de León con radares móviles de velocidad esta semana

Las señales de velocidad recuerdan los límites en cada tramo, aunque los radares móviles refuerzan su cumplimiento con controles diarios rotativos en León.Getty Images

El Ayuntamiento de León ha confirmado la lista de calles en las que se instalarán radares móviles de velocidad entre el 13 y el 20 de octubre, dentro de su programa mensual de seguridad vial. Los dispositivos estarán operativos en horario de mañana y tarde, abarcando más de 30 puntos distintos entre avenidas principales, accesos al municipio y zonas residenciales.

Durante esta semana, el Ayuntamiento de León ha confirmado un despliegue diario de radares móviles que cubrirá tanto el centro urbano como los accesos al municipio, vigilando tramos con límites de velocidad que oscilan entre los 30 y 70 km/h. Se prestará especial atención a avenidas como Antibióticos, Europa, Portugal, Peregrinos o Reyes Leoneses, así como a zonas escolares o residenciales como José M. Suárez G., Santo Tirso o San Juan Bosco.

El calendario oficial detalla las ubicaciones por jornada y turno

Las ubicaciones concretas de cada jornada, organizadas por turnos de mañana y tarde, se distribuyen del siguiente modo:

El miércoles 15 de octubre, los controles matinales estarán activos en Avda. Nocedo, Paseo Quintanilla, Ingeniero Sáenz de Miera, Prado Prior y Paseo de la Condesa, mientras que por la tarde se trasladarán a Paseo Salamanca, José Aguado, Avda. Europa, Los Aluches y Avda. Mariano Andrés.

El jueves 16, los radares comenzarán el turno de mañana en Joaquín G. Vecín, Avda. Antibióticos, Ctra. Vilecha, Santos Ovejero y José M. Suárez González, y pasarán por la tarde a Alcalde Miguel Castaño, Santos Ovejero, Avda. Universidad, Dr. Fleming y Santo Tirso.

Para el viernes 17, los dispositivos se instalarán en horario de mañana en Avda. Magdalena, Paseo Salamanca, Los Aluches, José M. Suárez González y Principal (Oteruelo). En el turno de tarde, las zonas bajo vigilancia serán San Juan Bosco, Avda. Nocedo, José M. Suárez González, José Aguado y Campos Góticos.

También habrá controles el fin de semana. El sábado 18 de octubre, la ronda matinal cubrirá LE-20, Avda. Peregrinos, Avda. Facultad, Avda. Universidad y Fernández Ladreda, y por la tarde se colocarán en Prado Prior, Avda. Magdalena, José Aguado, San Ignacio de Loyola y Paseo Papalaguinda.

Finalmente, el domingo 19, se instalarán durante la mañana en Gutiérrez Mellado, Ctra. Carbajal, Ctra. Vilecha, Avda. San Froilán y Reyes Leoneses, y por la tarde vigilarán Campos Góticos, José M. Suárez González, Avda. Nocedo, Ctra. Vilecha y Alcalde Miguel Castaño.

En los días previos, los controles también se desplegaron en puntos estratégicos de la ciudad. El lunes 13 de octubre, los radares móviles estuvieron activos por la mañana en Los Aluches, Avda. Peregrinos, José M. Suárez González, Corredera y Gran Vía de San Marcos, mientras que por la tarde se trasladaron a Mariano Andrés, Campos Góticos, Avda. Magdalena, Avda. Portugal y Fernández Ladreda. Al día siguiente, martes 14, el turno de mañana cubrió tramos como Avda. Antibióticos, Avda. Europa, Avda. Portugal, Reyes Leoneses y Avda. Peregrinos, y en la franja vespertina se controlaron Gran Vía de San Marcos, Avda. Independencia, Pendón de Baeza, Avda. Antibióticos y Ctra. Vilecha.

La lógica detrás del despliegue rotativo de radares móviles se apoya en lo que los expertos denominan "efecto disuasorio general": el conductor no sabe con certeza dónde está el radar, pero sí es consciente de su posible presencia. Esta estrategia, avalada por la Dirección General de Tráfico y utilizada en numerosas ciudades europeas, favorece una conducción más prudente de forma sostenida, sin necesidad de incrementar el número de sanciones. Como señala la DGT, la velocidad es un factor presente en más del 20 % de los accidentes con víctimas en vías urbanas, y su control resulta esencial para reducir la siniestralidad.

Según se recoge en el estudio "El porqué de los radares: efectividad de los radares como medida de control de velocidad", elaborado por el grupo de investigación Facthum.lab de la Universidad de Valencia, "la velocidad excesiva reduce el tiempo de reacción, dificulta el control del vehículo y la rectificación de la trayectoria, aumenta la agresividad y el estrés del conductor y altera el funcionamiento sensorial (disminuyendo el campo visual) y el fisiológico (aumentando el nivel de fatiga)."