El patrimonio natural se llena de reclamos turísticos

La partida más importante para León de la Fundación Patrimonio Natural el próximo año se centra en las actuaciones conjuntas en los centros de recuperación de animales salvajes (Cras), dos millones de euros. Pero su inversión se vuelca sobre todo en los reclamos turísticos de las zonas naturales.

Así, invertirá 800.000 euros en al construcción de un puente colgante y la senda circular en el embalse de Riaño, y otros 600.000 euros en la pasarela peatonal en el embalse de Bárcena, en Cubillos del Sil.

Medio millón de euros se destinan a la mejora del acceso al Puerto de Pinos, y otro tanto al proyecto y construcción de la pasarela flotante y mirador en Las Hoces de Vegacervera.

400.000 euros serán para la Red de Carreteras Escénicas del Parque Regional de la Montaña de Riano y Mampodre. Y 325.000 a la renovación y dotación expositiva del Centro del Urogallo.

El Puerto de Valdeprado, la pasarela sobre el Río sil con el puente de las Palomas y la construcción de pasarelas y miradores en el Caminito de la Reina de Boca de Huérgano tendrán entre 25.000 y 300.000 euros cada uno.

Unos 200.000 euros cada uno recibirán los proyectos de Zona Alfa León, recuperación de entornos de la Casa del Parque de Las Médulas, las carreteras de Montaña de Riaño, la rehabilitación del Pozo María como Archivo Histórico de las Familias Mineras; y se invertirá también en el mirador de Las Portillas, embarcadero de Riaño, Valderrueda, Posada de Valdeón,...