Casi 9 millones para el Instituto de Secundaria de Villaquilambre
Educación destina 3 millones a la mejora de los centros
Educación es otra de las consejerías que prevé un mayor desembarco inversor en la provincia. En conjunto destinará a León 22,6 millones de euros, de los que 8,7 se destinarán al durante años reclamado instituto de Educación Secundaria de Villaquilambre. El polideportivo del Instituto Eras de Renueva se llevará casi 6 millones y el nuevo Conservatorio Profesional de Música 2,4 millones.
La consejería prevé destinar también 1,7 millones a obras de mejora en los centros de educación infantil y primaria en la provincia, y otros 1,22 millones a los de secundaria.
León
Las redes de calor, polígonos industriales y regadíos centran las inversiones de la Junta en León para 2026
María Jesús Muñiz Prieto