Casi 9 millones para el Instituto de Secundaria de Villaquilambre

Educación es otra de las consejerías que prevé un mayor desembarco inversor en la provincia. En conjunto destinará a León 22,6 millones de euros, de los que 8,7 se destinarán al durante años reclamado instituto de Educación Secundaria de Villaquilambre. El polideportivo del Instituto Eras de Renueva se llevará casi 6 millones y el nuevo Conservatorio Profesional de Música 2,4 millones.

La consejería prevé destinar también 1,7 millones a obras de mejora en los centros de educación infantil y primaria en la provincia, y otros 1,22 millones a los de secundaria.