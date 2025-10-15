La migración del Scayle a su nueva sede, dos millones

Las inversiones más abultadas de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, que invertirá en la provincia casi 14,5 millones de euros en conjunto, se destinan a la conservación de carreteras, casi cinco millones de euros en los programas de la zona oeste y de la este.

Una de las partidas más abultadas se destina a la migración del Centro de Supercomputación de Castilla y León, Scayle, a la nueva sede que se construye en Vegazana. Serán casi dos millones de euros.

Las modernizaciones de autobuses también sumarán un presupuesto en la provincia de 1,5 millones de euros.

Además de los arreglos en las carreteras, se destinan 800.000 euros a la rehabilitación del firme de la LE-524, entre Prioro y el puerto del Pando; a la restauración del puente de Villafer (700.000 euros), la plataforma de Puente Villarente a Gradefes y la renovación del tramo de La Robla a Robles de la Valcueva, entre otras intervenciones.