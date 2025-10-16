Ya es oficial: el Bocyl publica el calendario de domingos y festivos de apertura para establecimientos comerciales en 2026

En León hay diez domingos y festivos en 2020 en los que el comercio abre

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicó hoy la orden por la que se establece el calendario de domingos y días festivos de apertura autorizada para los establecimientos comerciales en la Comunidad durante el año 2026, que se fijaron en un total de diez.

Dichas fechas ya fueron conocidas el pasado 1 de octubre durante la celebración del Consejo de Comercio de Castilla y León, órgano que dio luz verde hoy al calendario, con el 4 y el 11 de enero (Navidad y el inicio de las rebajas de invierno); el 2 de abril (Jueves Santo); 28 de junio y el 5 de julio (inicio del periodo de rebajas estival); 15 de agosto (sábado); y el 8, 13, 20 y 27 de diciembre (campaña de Navidad).

El Decreto 82/2006, de 16 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de Comercio de Castilla y León, señala en su artículo 6 que los domingos y días festivos de apertura autorizada serán fijados anualmente mediante Orden de la Consejería competente en materia de comercio en un número no inferior a diez, de acuerdo con el procedimiento y criterios marcados en ese artículo.

Se establece igualmente que en la elaboración del calendario se atenderá de forma prioritaria al atractivo comercial de esos días para los consumidores.