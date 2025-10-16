Sánchez se deshace en elogios al Incibe en su cuarta visita a León en dos meses

Pedro Sánchez, protagonizó este jueves la clausura de la última jornada del Encuentro Internacional de Seguridad de la Información (Enise) en León, en su cuarta visita a la ciudad en apenas dos meses. Una parte del auditorio improvisado del multiusos del Palacio de Exposiciones aplaudió a rabiar al presidente del Gobierno, que empleó una parte de la visita a pasar revista a tres expositores de la feria de la ciberseguridad que auspicia el Incibe.

Luego el relato. El discurso sobre un escenario de cabecera y ante una platea incómoda, pese a la devoción mostrada por una sección amplia de la audiencia. "Es un honor estar en este evento internacional. España está a la vanguardia. Dos décadas desde que un gobierno de España colocó aquí el Incibe. Apuesta por combatir la centralidad y por la cohesión. Así es como se cohesiona, con apuestas por centros en toda la geografía. Nuestra vida está en la nube y eso nos expone a riesgos. Gestionamos 275.000 ciberincidentes. El incibe hizo frente a cien mil. Lo haremos con más recursos. El plan es que uno de cada diez euros irá a ciberseguridad del plan de industria para la seguridad y la defensa. Mil ciento cincuenta y siete millones. La mayor parte en tramitación. Y 40 millones para fomentar el talento. La ciberseguridad para proteger la democracia. Y velar por los ciudadanos. Cómo el ataque que paralizó la seguridad aérea, por ejemplo. El desafío de la amenaza es comparable al daño que puede causar, seis veces el PIB de España. Es el resultado de una estrategia. Minimizar riesgos y responder amenazas. España está comprometida con la ciberseguridad con un marco legal consistente. Ahora un paso más. Creación del centro nacional de ciberseguridad adscrito a la Presidencia del Gobierno. Con más inversión. Reforzaremos las estructuras críticas", subrayó Sánchez.

El presidente del Gobierno también abogó por "mejorar el tejido productivo. El Incibe es esencial. Labor de acompañamiento a la sociedad. Damos el paso a la autoprotección y la formación. Ecosistemas de innovación tecnológica. Atraer inversión extranjera. Nodo de interconectividad, en un esfuerzo para posicionarnos mejor en tecnología en red 5G".

Sánchez aprovechó para sacar pecho por las previsiones de crecimiento económico. "Una parte de ese éxito tiene que ver con empresas que inspiran confianza en ciberseguridad. Y genernan ganancias para la sociedad: 300 millones. El triple que hace diez años".

"Este es el empleo que queremos. Pueden estar satisfechos de este sector que nos enorgullece como país. Gracias a la ciudad de León por la hospitalidad. La ciberseguridad de un país garantiza que la tecnología favorezca a las personas", esgrimió.