Diario de León

El álbum de Pedro Sánchez en León

La visita del presidente del Gobierno a la clausura del Enise, en imágenes

Sánchez, en el Palacio de Exposiciones, tras su llegada. El contraste de la imagen está en el mensaje escrito en el cartel.

Sánchez, en el Palacio de Exposiciones, tras su llegada. El contraste de la imagen está en el mensaje escrito en el cartel.Virginia Morán

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, han participado en la clausura del 19 Encuentro Internacional de Seguridad de la Información, organizado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad y celebrado en la ciudad de León durante los tres últimos días. Estas son las imágenes del día.

Virginia Moran

Así ha sido la visita de Sánchez a León

