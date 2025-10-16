El álbum de Pedro Sánchez en León

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, han participado en la clausura del 19 Encuentro Internacional de Seguridad de la Información, organizado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad y celebrado en la ciudad de León durante los tres últimos días. Estas son las imágenes del día.
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León
Virginia Moran
Así ha sido la visita de Sánchez a León