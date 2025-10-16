El Congreso aprueba reactivar con urgencia las obras "abandonadas" en León con la abstención del PSOE y Sumar

El Congreso de los Diputados aprobó esta mañana la iniciativa presentada por el PP que plantea la "urgente necesidad de reactivar los proyectos estatales estratégicos paralizados en la provincia de León", que se debatió en el pleno el martes. Lo ha hecho con 172 votos a favor, y a pesar de las 150 abstenciones, la mayoría del PSOE y de Sumar. En contra han votado Junts, ERC y Bildu, 19 votos.

La Proposición No de Ley (PNL) fue presentada y defendida por la diputada leonesa Ester Muñoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que defendió el "abandono y la falta de inversión por parte del Gobierno en una provincia como León, que ha contribuido durante décadas al crecimiento y la cohesión del país de manera generosa y solidaria".

El diputado socialista y secretario general del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón, ha defendido que con la abstención han facilitado que se apruebe la propuesta, aunque advierte de que "es inaceptable que se afirme que el Gobierno margine a León".

Cendón ha criticado también que las propuestas de la PNL no se hayan votado por puntos, como es habitual, y que el PP "se haya negado a hacerlo así", lo que hubiera permitido otro tipo de debate. Insiste en que los proyectos de infraestructuras propuestos "son los que está haciendo el Gobierno de España", y añade que "frente a los recortes y el abandono del PP, el PSOE siempre cumple con León".

"Promesas vacías"

Durante el debate en el pleno del Congreso Ester Muñoz criticó que el Ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez llegue a León "siempre con promesas vacías. Un Gobierno que dice que tiene las arcas más llenas, que llegan fondos de la UE, que España va como un cohete. Pero a León no llega nada".

Y cuestionó a los parlamentarios si quieren "una España que vaya a dos velocidades, la del Mediterráneo y la del Oeste. Ahí no nos vaciamos, es que nos desalojan".

La PNL planteada por el PP insiste en que el bloqueo de la inversión y los proyectos en la provincia condiciona su «despoblación y decadencia económica». Por eso reclama el apoyo urgente del Congreso para impulsar infraestructuras fundamentales, como la renovación urgente de los tramos deteriorados de la autovía A-6, la autovía A-60 León-Valladolid, el inicio de las obras de la autovía A-76 Ponferrada— Ourense y la coordinación efectiva entre la AP-71 y la N-120.

La iniciativa reclama también establecer un sistema único de bonificaciones al peaje de las autopistas nacionales en todo el territorio, incluyendo la AP-66 y AP-71, «al objeto de garantizar la equidad territorial y aliviar la saturación de la red secundaria».

Muñoz se refiere también al «desarrollo inmediato» de la plataforma logística de Torneros, así como a la modernización de la línea de tren entre León, Astorga y Ponferrada para permitir el desarrollo de las autopistas ferroviarias del Corredor Atlántico. También alude al mantenimiento del puerto de Pajares como infraestructura alternativa a los túneles de la Variante.

El PP considera además prioritario reabrir la Ruta de la Plata, e incluirla en la Red Básica Ampliada de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T), con horizonte de ejecución 2040.

Más allá de las infraestructuras, exige que el Gobierno «culmine proyectos pendientes en la ciudad de León, como la finalización de la segunda fase del Parador Nacional de San Marcos recuperando la capacidad previa a la reforma, la rehabilitación y puesta en funcionamiento del Teatro Emperador, la conclusión del Palacio de Congresos y Exposiciones y la activación real del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) como polo tecnológico de referencia».