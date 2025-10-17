El 2, 3 y 4 de junio, los días de la PAU para los 5.630 alumnos de Bachillerato

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Cuando un alumno inicia segundo de Bachillerato sólo hay una fecha en su objetivo, los tres días que marcará en rojo coincidiendo con la celebración de la Prueba de Acceso a la Universidad. La Consejería de Educación hizo ayer públicas las fechas acordadas por la Comisión Organizadora de la PAU que serán los días 2, 3 y 4 de junio, mientras que el 30 de junio y 1 y 2 de julio se examinarán los estudiantes de la convocatoria extraordinaria.

Este año, los estudiantes ya pueden acceder a todos los detalles de la prueba en el portal de Educación de la Junta, donde pueden encontrar tanto las matrices y los modelos de examen como los criterios de evaluación y calificación, que continuarán siendo iguales a los que se indicaron para la PAU del pasado curso. Curso tras curso, los estudiantes ensayan la prueba para con lo que, pese a los retrasos de otros años como consecuencia del cambio de modelo, en esta ocasión ya saben exactamente a qué se enfrentaran los primeros días de junio.

La comisión que cada año se encarga de organizar esta prueba, conocida tradicionalmente como la selectividad, aunque ha cambiado varias veces de nombre, está integrada además de por representantes de la Consejería de Educación por miembros de las universidades públicas de León, Burgos, Salamanca y Valladolid,

Desde Educación inciden en que, de igual forma que el curso pasado, el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo podrá tener más tiempo para realizar cada ejercicio y para los estudiantes diagnosticados con dislexia y/o disortografía u otra discapacidad similar se adecuarán los criterios de corrección generales.

Murcia y Canarias ya han anunciado que sus alumnos se enfrentarán los mismos días a la PAU que los de Castilla y León y Madrid también ha concretado que será la primera semana de junio. El año pasado, la mayoría de las comunidades autónomas celebraron estos temidos exámenes en las mismas fechas, a excepción de Cataluña, Valencia y las propias Islas Canarias.

La demanda de los últimos años de conseguir una prueba única a nivel nacional —pese a que las competencias educativas están transferidas a las autonomías pero existe un distrito único unversitario— no se ha conseguido, aunque esta misma semana se han hecho públicos los criterios lanzados por la conferencia de rectores que buscan esta homogeneización.