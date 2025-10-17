El Ayuntamiento de León podrá multar en las nuevas calles peatonales a partir de noviembre

La entrada en vigor de la polémica ordenanza de movilidad del Ayuntamiento de León ya tiene fecha. La publicación del acuerdo definitivo en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de este jueves hace que empiecen a descontarse los 15 días hábiles que, una vez transcurridos, determinan la efectividad de la normativa municipal que permitirá al consistorio empezar a multar en las nuevas calles peatonalizadas que se contienen en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE): Alfonso V, San Agustín, Gil y Carrasco, Alférez Provisional, Alcázar de Toledo (entre San Agustín y plaza de La Inmaculada), Villabenavente (entre Arquitecto Torbado y Burgo Nuevo), Fuero y Ramiro Valbuena.

La cuenta pone el dedo sobre el 7 de noviembre, después de que el Ayuntamiento haya dejado pasar veinte días desde que se aprobó el acuerdo en el Pleno municipal del 25 de septiembre hasta que se publicó en el BOP. Ese viernes se cierra el plazo legal dado para la entrada en vigor de la ordenanza de movilidad con la que el equipo de gobierno de José Antonio Diez ampara las sanciones en estas nuevas vías peatonalizadas del centro de la ciudad, donde un sistema de cámaras de lectura de matrículas detectará a los infractores y les extenderá los boletines de multa, a razón de 80 euros por saltarse la regulación.

La entrada en vigor de la normativa permite que puedan tener sustento estas multas a partir de este 7 de noviembre, aunque la puesta en funcionamiento efectiva todavía depende de la decisión de los rectores municipales de que las cámaras, que llevan encendidas desde antes de verano, complementen su labor de vigilancia como hasta ahora con la de sanción.

Frente a este aval normativo que defiende el PSOE, que sacó adelante el texto con el apoyo de UPL, los comerciantes y el grupo municipal del PP esperan que la justicia actúe para frenar de nuevo la restricción de circular por estas calles. Ya lo hizo el TSJ con el auto, a respuesta del recurso presentado por los populares, que paralizó el intento de que empezaran a multar en junio, cuando Diez quiso apoyar las sanciones en un decreto de Alcaldía.

Ahora, el gobierno socialista ya cuenta con la ordenanza, que entrará en vigor el 7 de noviembre, aunque los opositores a la medida insisten en su confianza en que los jueces pongan freno a las multas en las nuevas calles de la Zona de Bajas Emisiones. Como salida, exigen al alcalde que aplique en estas vías el «calmado del tráfico» que reduzca la velocidad máxima a 10 kilómetros por hora, pero permita circular sin restricción. Esto era lo que anunció en campaña Diez. Pasadas las elecciones municipales de 2023, el regidor se escudó en que se peatonalizaban por petición de los comerciantes. Las cuatro asociaciones del sector: León Norte, León Gótico, León Centro y Aleco lo desmienten ahora con su oposición.

