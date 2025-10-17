La directora general de Aena verá si la terminal de mercancías es factible

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, analizó ayer con el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, y el vicepresidente Roberto Aller, las posibilidades para la instalación de una terminal de mercancías en el Aeropuerto de León, propuesa demanda de forma reiterada por diferentes organismo y plataforma sociales.

El ministro concretó como principal conclusión en el propio encuentro el traslado inminente a León de la directora general de Aeropuertos de Aena, Elena Mayoral, para analizar cuestiones de viabilidad técnica así como el posible uso de instalaciones ya existentes y, por su parte, la Diputación buscará la implicación empresarial, con el fin de alcanzar un punto medio de encuentro que posibilite la materialización del proyecto. Fue el movimiento más significativo de la cartera de Transportes como respuesta a la visita de la delegación leonesa.

Los responsables de la institución provincial, acompañados por el diputado nacional por León, Javier Alfonso Cendón, reclamaron a Puente los principales proyectos de su departamento que afectan a la provincia. La visita se convirtió así en una reivindicación de las principales reivinidicaciones pendientes con León.

De este modo, Óscar Puente, asistido en el encuentro por el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, confirmó que el estudio de viabilidad para salvar por tren el Manzanal estará terminado entre finales de año y los primeros meses de 2026. A este respecto, Courel reclamó que la solución que se adopte pase por que el tramo entre Ponferrada y León no supere la hora de viaje en su duración.

En cuanto a la recuperación de la Vía de la Plata, los responsables ministeriales confirmaron que el estudio de viabilidad en ejecución estará listo a principios del próximo año.

También en clave berciana, respecto a la exigencia de lal puesat en marcha de la A-76, el ministro reseñó que el primer tramo entre Villamartín de la Abadía y Requejo, cifrado en 126 millones de euros, se licitará antes de final de año.

Respecto a la A-60, los tramos leoneses siguen su desarrollo para definir la mejor solución posible, la rotonda de la N-120 en Valverde de la Virgen está pendiente de licitar la obra y la de la N-630 en Villamanín, de informes de la Confederación Hidrográfica del Duero. Los representantes de la Diputación de León también pusieron sobre la mesa la pérdida de agua de la cuenca leonesa hacia Asturias por los túneles de la variante de Pajares.

Desde el Ministerio de Transportes se confirmó que se ha conseguido pasarlo de un caudal de 11.000 litros por segundo a 300 y que se sigue trabajando en reducirlo «todo lo humanamente posible».