Otra privatización del PSOE de Diez en León: ahora limpieza de interiores

La nómina de servicios privatizados por el gobierno municipal socialista de José Antonio Diez se amplía. Al rebufo de anteriores experiencias, en las que la merma de la nómina de efectivos termina por servir como coartada para buscar una empresa privada, como con Obras, Jardines o Eléctricos, el Ayuntamiento de León encomendará ahora fuera la contratación de la limpieza de interiores.

El modelo de privatización copia la mecánica utilizada para los otros servicios. Con la excusa de la tasa de reposición cero que marcaba del plan de ajuste, el Ayuntamiento de León ha dejado caer la nómina municipal. Pese a que estas restricciones no tienen efecto desde hace cuatro años, el gobierno de Diez apenas ha incorporado efectivos para atender la limpieza de los edificios municipales.

La desproporción entre necesidades y personal la ofrece la comparativa de la nómina del servicio de limpieza de interiores. Dónde había 121 trabajadores, apenas permanecen en la actualidad 47: 40 fijas y otras 17 temporales. Pero no han cambiado las dependencias municipales que atender, sino que se ha obligado a la plantilla a tener que duplicar en algunos casos los turnos para llegar a todos los centros de titularidad municipal en los que se necesita su atención.

La radiografía le permite a los socialistas argumentar ahora la contratación externa del servicio de limpieza de interiores. Pero, dentro de la misma ambigüedad que han empleado en anteriores ocasiones, se quiere vender no como una privatización dura, sino como una externalización de parte de las necesidades.

El discurso del PSOE se ampara en el mantenimiento de la plantilla de trabajadores fijos dentro de la nómina municipal, como se les quiere trasladar en la reunión de urgencia convocada para primera hora de este lunes. No perderán su condición de empleados del Ayuntamiento de León y ajustarán sus tareas a los edificios centrales y de servicios: los consistorios de Ordoño II y San Marcelo, los centros de acción social o mayores y las bibliotecas.

Fuera de estos centros se fijará el negocio para las empresas privadas. La idea inicial del gobierno de Diez pasa por repartir la privatización en dos contratos diferenciados: uno para la veintena de colegios públicos municipales, cifrado en 1,3 millones de euros, y otro para las instalaciones deportivas, que se estima que supondrá una factura cercana a los 800.000 euros. La suma alcanza los 2,1 millones de euros anuales.

Aunque la visión a medio y largo plazo supera estos dos contratos. Con una edad media de la plantilla que supera los 55 años, el Ayuntamiento de León cuenta con amortizar los puestos de trabajo conforme se jubilen los titulares de las nóminas. Poco a poco, la merma hará que se tenga que sacar otro contrato externo adicional, en el que se incluyan nuevas necesidades, como ya se ha hecho con el Palacio de Exposiciones, donde ya hay una empresa externa encargada de la limpieza de las instalaciones.

La pérdida del empleo público alimentará la bolsa del negocio privado. Hay ejemplos anteriores, con el PSOE en el gobierno municipal, como la privatización de jardines en 2008, o la del servicio de Obras, en la misma época. En este último servicio, se vendió que se mantendrían brigadas municipales, pero en la actualidad apenas quedan 8 operarios con sueldo público para estos cometidos. Mientras, el Ayuntamiento de León ha cebado contratos como el de mantenimiento de la ciudad, con 4,2 millones de euros de coste anual, o el nuevo de mantenimiento de sedes municipales, repartido en cinco lotes, que apurará una factura de 5,3 millones de euros, casi cinco veces más que en la actualidad.

En el lado opuesto, sólo ha habido dos municipalizaciones, ambas con el PP en gobierno. En 2013 se aprobó acabar con el contrato externo de la recogida de basura y, en 2014, se disolvió la empresa mixta de limpieza de interiores, después de 8 años.