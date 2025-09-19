El PSOE del alcalde de León multiplica por 5 la factura de otra de sus privatizaciones de servicios

Si el mandato pasado se cerró con una cifra de 60,69 millones de euros repartidos entre empresas por los servicios privatizados y externalizados, el actual mantendrá el ritmo. El equipo de gobierno socialista de José Antonio Diez en el Ayuntamiento de León prepara ya un nuevo contrato millonario para el «mantenimiento integral e inversiones urgentes de reposición en relación con las instalaciones y equipos de los edificios municipales». El enunciado contiene una factura de 5.308.666,88 euros anuales, IVA incluido, casi cinco veces más que los 1.143.000 euros que se pagan al año en la actualidad por estas labores, que privatizó el PSOE tras amortizar las antiguas brigadas de empleados propios.

El nuevo contrato del consistorio de la capital leonesa, que marca un plazo de prestación de dos años más dos prórrogas de una anualidad cada una, se repartirá en cinco lotes, como se aprobó en la última comisión de Desarrollo Urbano. El acuerdo, que tendrá que ratificarse en el Pleno de final de mes, detalla que la factura millonaria se distribuirá con cargo a cinco encargos diferenciados: colegios públicos municipales; instalaciones deportivas; sedes de gobierno, de servicios administrativos centrales, de seguridad y de emergencias; edificios singulares; y otros edificios. En todos, como se recoge en los pliegos de condiciones, se detalla una partida para el «mantenimiento de las instalaciones y equipos de los edificios municipales en un estado de conservación óptimo para su uso» y otra, aunque menor, para «inversiones de reposición asociadas de mayor necesidad».

El informe justifica las «necesidades a satisfacer» para la atención de las cerca de 140 sedes municipales. El documento insiste en que se tiene que «mantener las instalaciones permanentemente operativas». La responsabilidad de «mantenerlas en perfecto estado de conservación y funcionamiento» la tendrá la empresa adjudicataria, que deberá cumplir «todas las exigencias legales establecidas para ellas». «Igualmente, tiene que posibilitar también el asegurar la plena funcionalidad durante la vida útil de los equipos e instalaciones y sus elementos constructivos que forman parte de los edificios y locales», se reseña en el acuerdo promovido por los socialistas para amparar la privatización.

El reparto deja la mayor cuantía para el lote con el que se atenderán las instalaciones deportivas municipales. Estasa dependencias, en las que se agrupan la decena de pabellones cubiertos, los polideportivos al aire libre, los campos de futbol, las piscinas y el hípico, se llevará 1,6 millones de euros, de los cuales 1,3 millones se apuntan como gasto para el mantenimiento y el resto para nuevas inversiones en estas dependencias.

Por orden decreciente, el siguiente lote acoge la atención a los edificios singulares, como el mirador de la plaza Mayor, que acapararán 1,2 millones de euros, casi en su totalidad para el mantenimiento de los inmuebles, que arrastran la mayor antigüedad de todo el inventario municipal. Por detrás quedan las «sedes de gobierno, de servicios administrativos centrales, de seguridad, y de emergencias», como el consistorio de Ordoño II, el CHF y el parque de bomberos, entre otros. El presupuesto de licitación alcanza los 1,16 millones de euros, con 878.460 euros para mantener las dependencias y lo demás para posibles inversiones nuevas.

El reparto se completa con la bolsa denominada «otros edificios», dotada con un poco menos de un millón de euros, casi una cuarta parte de los mismos para inversiones nuevas. En último lugar queda la consignación para los colegios públicos municipales: una veintena de edificios, sumadas las guarderías para las que se reserva una partida anual de 430.179 euros.

El total asciende a 5.308.666,88 euros anuales: 21.234.667,5 euros en los cuatro años de prestación. En esta cifra entra además del IVA el porcentaje del 10% de ampliación previsto sobre el presupuesto base de licitación, un alza en la factura que el Ayuntamiento de León tiende a agotar en otros contratos de servicios. En este listado entra, entre otros, el mantenimiento de la ciudad, que apura los 4,2 millones de euros cada ejercicio con cargo a la UTE concesionaria, formada por Sogesel y Seys Medioambiente. La misma mecánica se copia para los 4.028.542 euros anuales, con 8 años de compromiso total, de los parques y jardines, adjudicados a la oferta conjunta de Geoxa y Eulen, que también acaparan los 1,4 millones de cada anualidad para las nuevas infraestructuras verdes.

Todos estos contratos se apuntan en el extenso listado de privatizaciones del Ayuntamiento de León. La cifra mantiene su tendencia de engorde con los gobiernos del PSOE. La última municipalización hay que ir a buscarla a 2013, cuando se asumió la gestión del servicio de la limpieza viaria y recogida de basura, durante el mandato del PP.