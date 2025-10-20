Los 'Antonio Famoso' de León: Casi una veintena de ancianos han sido hallados muertos solos en lo que va de año

Los efectivos del Cuerpo de Bomberos de León habían realizado 127 intervenciones hasta agosto correspondientes a aperturas de puertas e incidentes sanitarios, la mayoría de ellos protagonizados personas que vivían solas. En al menos una veintena de casos, las personas ya habían fallecido, aunque el dato no es concluyente porque en algunos supuestos se producen fallecimientos de estas características sin que tenga lugar intervención del cuerpo municipal de emergencias.

La curva demográfica a la que se enfrentan la capital y la provincia lleva a presumir que este tipo de episodios se reiterarán con más frecuencia en el futuro. Omar, Álvarez, jefe del cuerpo local, lo explica perfectamente y tiene argumentos sobre la mesa: «En 2022, nuestras intervenciones de estas características eran de un 15 %. En 2023 y 2024 ha subido al 18 % y al 20 %. Este año ya estaremos por encima de esa media y se nota perfectamente, que es una tendencia al alza», explica el responsable de loso bomberos leoneses.

Esta semana saltó a la palestra nacional el caso de Antonio Famoso, un jubilado valenciano que permaneció fallecido en su domicilio durante quince años sin que nadie echara en falta su presencia.

Se cree que rompió la relación con su mujer y sus hijos cuando estos eran pequeños y no mantenía contactos con ningún otro familiar. Pero tampoco se dieron cuenta de su ausencia ni las administraciones, ni los vecinos ni el entorno. Siguió cobrando su pensión y, como tenía todos los recibos domiciliados, no saltó ninguna alarma, hasta que una inundación obligó a los bomberos de Valencia a acceder a su casa y se encontraron el cadáver rodeado de basura y excrementos de palomas.

PROBLEMA PSICOLÓGICO

En Levante o en León, el problema es el mismo. La principal complicación de este tipo de intervenciones es la componente psicológica. «A efectos prácticos, estamos acostumbrados a entrar y derribar una puerta, acceder por una ventana, entrar por un vano… Todo eso forma parte de nuestro trabajo. Lo desagradable es la componente humana de ver, no ya que ha fallecido una persona, sino que, además, por la situación que te encuentras en el interior del domicilio, ves que llevaba mucho tiempo sola y probablemente bastantes días fallecidos», explica Omar.

La experiencia profesional permite saber qué es lo que el bombero se va a encontrar en cada caso cuando accede al interior de la vivienda. Hay episodios en los que se escuchan gritos y mensajes de auxilio y se toman las decisiones con más urgencia para evitar males mayores. «Hay otros en los que cuando llegas, el olor es inconfundible y sabes que ya no hay nada que hacer».

SE LLENA LA MOCHILA

Para esos casos, existe una preparación psicológica «que en mi pasado en la UME era especialmente importante, porque ellos tenían su propio equipo de psicólogos en Madrid». Se trata de aliviar esa carga «que va llenando poco a poco la mochila y que no notas en el día a día, pero que llega un momento en que pesa y mucho. No es lo mismo cuando te toca de cerca que cuando tienes una cierta distancia. Llega un momento en que se supone que te acostumbras, aunque a esto nunca te vuelves insensible».