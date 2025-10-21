La asombrosa transformación de la histórica cuesta del colegio La Palomera de León

El aparcamiento en la cuesta de La Palomera está operativo ya.Ramiro

Por esa cuesta se han despeñado generaciones de rapaces, entre juegos y carreras para no llegar tarde a clase al colegio cuando sonaba el timbre. La loma de La Palomera, en el alto de la linde con el campus de Vegazana, quedaba como recuerdo de aquellos tiempos, antes de principios de siglo, en los que desde el arranque de la calle San Juan de Sahagún hasta la entrada a la escuela todo eran prados en barbecho y un canal de riego que retaba a los guajes a saltar de lado a lado sin caer al agua. No había más. Hasta que los desarrollos urbanísticos extendieron el callejero, asentaron edificios y censaron incluso el centro de salud, junto al instituto Ordoño II, que hasta entonces quedaba como faro en medio de los eriales. Pero quedaron deudas por saldar.

El barrio, que se espurrió para coser la nueva Palomera con San Mamés y el campus de Vegazana, dejó retales sueltos como esa cuesta de bajada al colegio y las instalaciones deportivas que, después de varios mandatos de reivindicaciones vecinales, ha mudado los cantos y la tierra suelta para tomar imagen de espacio urbano integrado. La intervención, después de 8 meses, ha convertido el desnivel en un aparcamiento, con todos los sacramentos, tras años en precario.

El proyecto se estrena este otoño ajustado a un presupuesto de 349.970,2 euros. La factura ha dado para intervenir en los 3.665 metros cuadrados de titularidad municipal de la cuesta, encuadrados entre la avenida de la Universidad, la calle de bajada hacia el colegio La Palomera y la fachada principal de la piscina cubierta, que se levantó en 2002 sobre el antiguo aparcamiento de las instalaciones deportivas.

Esas plazas que se perdieron entonces se recuperan ahora con el medio centenar de estacionamientos que se han distribuido en cuatro bandas, con árboles y farolas para dar servicio y el acceso único desde la rotonda de la piscina. El asfaltado y la delimitación de los espacios acaba con los saltos por encima de las aceras que hacían los vehículos, dentro de una zona de alta densidad en la que se agrupan el colegio, la escuela infantil, los campos de fútbol, las canchas polideportivas y las dos piscinas: la cubierta y las de verano. La suma provocaba problemas para aparcar, más si cabe desde que el nuevo estacionamiento de caravanas se comió parte del aparcamiento de la trasera del instituto Ordoño II.

El presupuesto de la actuación ha dado para arreglar además otro retal suelto, que quedaba al lado opuesto de la avenida Universidad, entre el centro de salud y el aparcamiento de caravanas, donde se ha ajardinado. Estos apenas 874 metros se han ajardinado, se han colocado farolas y bancos. Menos suerte ha tenido la otra parcela, a la izquierda de la cuesta, justo delante del colegio La Palomera. El suelo pertenece en su mayoría a la empresa que gestiona la residencia de estudiantes Emilio Hurtado. Por ahora se dejará con zahorra, como está, par que continúe como aparcamiento en precario, al pie de la loma en la que se despeñaron generaciones de guajes camino de la escuela.