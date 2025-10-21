Arranca hoy el juicio por el 'crimen de Nochebuena'

La selección de los miembros del jurado popular que a partir de hoy decidirá si el acusado de acabar con la vida de su madre en la Nochebuena de 2022 es culpable o no culpable copó ayer el grueso de la jornada previa al inicio de la vista oral que se seguirá en la Audiencia Provincial hasta el próximo lunes contra un joven que se enfrenta a una pena de 24 años de prisión por asesinato.

Las dependencias de la Sección Tercera, en la sala especial habilitada para Tribunales del Jurado, albergará la cita desde las 9.30. Para la Fiscalía, está probado que el procesado es el autor de los hechos, pero la defensa esgrimirá el argumento fundamental de que no está en condiciones psiquiátricas adecuadas para ser consciente de lo que hacía. Entre otras cosas, porque asegura que la autoría del crimen es de otra persona, que él no lo hizo.

Los integrantes del tribunal ciudadano deberán decidir si queda demostrado que el sospechoso, con otra condena paralela por amenazas a una vecina, acabó con la vida de su madre de forma especialmente violenta por una discusión, cuyos términos no cuentan con más argumentos que los que ofrece el procesado en esta cuestión.

Durante la instrucción de la causa, el hijo de la víctima negó tener nada que ver con lo sucedido, y reconoció que había tenido una disputa con su madre por motivos familiares, pero alegó que se fue de la vivienda y no supo nada más de ella.

Vecinos que depondrán en el acto del juicio, aportarán la versión de que nadie más volvió a entrar después de que lo hiciera el supuesto autor de los hechos, un joven con capacidad intelectual superior a la media, pero sujeto a varias adicciones y en un estado mental muy inestable.

La víctima falleció a causa de una puñalada en el cuello, pero tenía otras cuatro heridas más, provocadas por la misma arma blanca. Sin embargo, el cuchillo no ha aparecido.

La vista comenzará hoy con la intervención de las partes para explicar sus posturas y en teoría el guión debería de contemplar también el interrogatorio al acusado. Pruebas testificales y periciales compondrán el grueso de la semana y el lunes de la semana próxima el jurado se retirará a deliberar y anunciará el veredicto cuando lo tenga listo. Otra cosa es la sentencia, que solo si el jurado aprecia que el investigado es culpable, determinará la pena con arreglo al objeto del veredicto que se redacte. Esa misión corresponderá al magistrado presidente.

El crimen de Navidad ocurrió, según los primeros datos de la autopsia, previsiblemente la noche del 24 de diciembre o bien entrada la madrugada del 25. El cadáver no fue hallado hasta el día 26 y a tenor de los primeros datos de la inspección médica realizada por el Instituto de Medicina Legal de León, la mujer ya llevaba más de 24 horas fallecida cuando fue encontrada.

El hijo de la víctima fue detenido en su vivienda la noche del 26 de diciembre , después de que los vecinos avisaran a la Policía Local de una fuerte discusión previa en la vivienda. La orden de precintar la casa en la que se cometió el crimen no se hizo extensiva a la del supuesto autor de las puñalada mortales y esta circunstancia complicó el seguimiento. Policía Local primero y Policía Nacional después se hicieron cargo de la custodia del escenario de los hechos.

El ataque se desarrolló de una forma especialmente violenta y supuestamente se inició por una discusión en términos no conocidos