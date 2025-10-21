La plataforma por el soterramiento de San Andrés llevará su protesta a la visita de Pedro Sánchez a León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Plataforma del Soterramiento de San Andrés del Rabanedo convoca una concentración este domingo, 26 de octubre, a las 10.30 horas, coincidiendo con la Convención del PSOE en León, a la que asistirán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Ministro de Transporte, Óscar Puente.

El objetivo de la protesta es visibilizar ante las autoridades la demanda de soterrar las vías del tren en el municipio, una reivindicación histórica que, según la plataforma, no ha recibido el mismo apoyo que proyectos similares en otras comunidades.

Los organizadores recuerdan que en 2004 el Ministerio publicó un estudio informativo sobre el soterramiento en San Andrés, pero la iniciativa no ha avanzado desde entonces.

La Plataforma hace un llamamiento a la movilización ciudadana para que los vecinos de San Andrés y León se unan a la concentración y exijan con una sola voz la ejecución de este proyecto. "Queremos igualdad de trato y que se cumpla con lo prometido", han declarado.