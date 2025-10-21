La reclamación de la Junta Vecinal de Armunia obliga a la CHD a intervenir ante la "inacción" del Ayuntamiento de León en la Presa del Bernesga

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta Vecinal de Armunia informa que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha emitido un oficio oficial firmado por José Ignacio Santillán Ibáñez, jefe del Servicio de Aguas Subterráneas, con fecha 20 de octubre de 2025,en el que reconoce la grave acumulación de vegetación y el riesgo de caída de árboles en la Presa del Bernesga, a su paso por Armunia.

El documento se emite tras la reclamación presentada por la Junta Vecinal el 10 de julio de 2024, y confirma que, durante la tramitación del expediente, la CHD solicitó un informe a la Guardería Fluvial, el cual constata la necesidad de aplicar un tratamiento selvícola (clareo y poda) debido al mal estado del entorno.

Como resultado, la Confederación ha requerido a la Comunidad de Regantes que ejecute las labores de mantenimiento, limpieza y tala de árboles en riesgo de caída, y ha notificado al Ayuntamiento de León para que cumpla sus obligaciones municipales en materia de limpieza y mantenimiento, conforme a su propia Ordenanza de Limpieza y Economía Circular.

“Nos alegra que la CHD haya actuado con responsabilidad, pero lamentamos profundamente que el Ayuntamiento de León haya ignorado durante más de un año las peticiones de Armunia. No puede ser que solo se reaccione cuando interviene un organismo estatal”, declaró el presidente de la Junta Vecinal de Armunia.

La Junta Vecinal considera inaceptable la pasividad del Ayuntamiento de León y le insta a asumir sus responsabilidades, escuchar a los vecinos y atender las necesidades básicas del pueblo, que lleva tiempo reclamando una actuación urgente para evitar riesgos y mejorar la seguridad del entorno.