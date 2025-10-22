La economía leonesa lidera la mayor dependencia de las pensiones del país

León es la segunda provincia de todo el país en la que los ingresos recibidos a través de las pensiones tiene más peso dentro de la economía familiar, sólo por detrás de Ourense. Apenas la mitad de la renta de los hogares proviene de los salarios de los trabajadores, es la tercera con más baja aportación en este sentido, sólo por delante de Ourense y Zamora. Tampoco los ingresos que llegan de las prestaciones por desempleo son especialmente elevados, ni otros tipos de prestaciones que perciben los ciudadanos; aunque sí destaca, con un 11% de las rentas en general, el capítulo de ‘otros ingresos’. Ese en el que se incluyen fundamentalmente las rentas que proceden del capital, a través de intereses y dividendos de inversiones y acciones; y de las rentas de propiedad, es decir, de los alquileres.

Un esquema de la estructura de los ingresos de las familias leonesas que dibuja claramente la procedencia de las rentas que sostienen la economía provincial, que se detalla en el Atlas de Distribución de la Renta de los Hogares, que ayer publicó el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que recoge los datos de la composición de los dineros disponibles en el ejercicio de 2023.

Según este minucioso informe, el 30,9% de la renta de los leoneses (analiza la de las personas, y también la estructura de los hogares) procede de los ingresos de los pensionistas. La mayor parte de ellos, los jubilados. Es casi un tercio del dinero con el que cuentan las familias para salir adelante, y es el porcentaje más alto de todo el país, sólo por detrás de Ourense. Incluso en una Comunidad especialmente envejecida como Castilla y León, la dependencia de los pensionistas supera con creces al resto de las provincias. Sólo Zamora se acerca, con un 29,8% de los ingresos familiares a través de esta vía.

En cambio los ingresos procedentes de los salarios suponen apenas un 51,5% de la renta de los hogares, un porcentaje a la cola del país que pone en evidencia la menguante aportación de la fuerza laboral a la economía de la provincia. A nivel nacional más del 60% de los ingresos de los hogares procede de los sueldos de los trabajadores, poco más del 20% de las pensiones y casi un 13% de las inversiones y los alquileres.

Según los datos publicados ayer por el INE la renta media de cada leonés se situó en 2023 en 15.110 euros anuales, lo que supone un incremento superior al 26% sobre los menos de 11.140 euros que ingresaban en 2015. La disponibilidad económica real de los leoneses se sitúa prácticamente en la media autonomica (8 euros menos al año); y es la quinta más alta de Castilla y León. Superan a la provincia los 15.988 euros de Burgos, los 15.626 de Soria, los 15.590 de Valladolid y los 15.147 de Palencia.

En la Comunidad la provincia en la que más han crecido los ingresos de los hogares porcentualmente desde 2015, primer año de referencia del estudio del INE, es en Soria, un 19,13%. Le sigue Zamora, con un 29%, y Ávila y Zamora, con algo más del 20% de crecimiento de los ingresos familiares. Una evolución en la que las prestaciones y las pensiones, a causa del envejecimiento de la población, tienen una clara incidencia.

Salamanca y León les siguen en este mayor porcentaje de crecimiento de la riqueza de las familias, con un 27,5 y el 26,3% respectovamente. Menos han crecido Valladolid, un 25%, y Burgos, con un 24,3%.

Sólo en el último año la renta de cada leonés se incrementó, según la media en 966 euros anuales, un 6,4%. En Castilla y León el incremento fue del 6,7%, y a nivel nacional del 6,9%.

