Diario de León

El negocio leonés crece en Amazon

Unas 120 pymes venden sus productos a través de la plataforma, y exportan casi 20 millones de euros

Amazon publica los datos de su impacto sobre la economía de las pymes.

Amazon publica los datos de su impacto sobre la economía de las pymes.raquel p. vieco

María Jesús Muñiz Prieto
Publicado por
María Jesús Muñiz PrietoRedactora jefe de León y Economía
León

Creado:

Actualizado:

Acceder a los mercados exteriores es una de las grandes oportunidades de rentabilidad de las empresas, pero una tarea no siempre fácil para los pequeños negocios. Y cada vez es mayor el número de ellas que opta por utilizar plataformas como Amazon para acceder a los clientes de otros países. En la provincia de León son ya 120 las pequeñas y medianas empresas que trabajan con esta compañía, y el año pasado sumaron ventas al exterior por valor de casi 20 millones de euros.

Según los datos de Amazon, la provincia es la que mayor volumen de exportaciones genera a través de esta plataforma en el conjunto de la Comunidad, y la segunda, por detrás de Valladolid, en cifra de empresas que acuden a esta vía para gestionar sus ventas a otros países.

En Castilla y León son 600 las pymes que venden en Amazon, y su facturación supera los 46 millones de euros. Eso supone un incremento del 45% con respecto a la cifra de negocio del año anterior. Según los datos de la compañía, las pymes de la autnomía vendieron más de cuatro millones de productos a través de Amazon el año pasado, un 27% más que el año anterior.

proyectos

Desde la compañía apuesta por el compromiso de «seguir impulsando el compromiso global de las pequeñas y medianas empresas españolas». Se han marcado el objetivo de duplicar sus exportaciones actuales, hasta llegar a los 2.000 millones de euros en 2030. Actualmente, según el análisis de su impacto en las pymes del país, son más de 17.000 las pymes que trabajan con ellos, y las exportaciones suman 1.200 millones de euros, un 20% más que en 2023.

Para lograr su nuevo objetivo estratégico, «que persigue aumentar las ventas transfronterizas de las pymes como medio para aumentar su competitividad y productividad en España», se puso en marcha el programa Despega, que ha impulsado la digitalización de 50.000 pequeños negocios y «ha superado las expectativas de su lanzamiento, hace cinco años».

Ahora se pone en marcha una nueva iniciativa, con Icex España Exportación e Inversiones. Amazon colabora en Impulsa, un programa de aceleración dirigido a pymes españolas que ya han consolidado su presencia en el mercado nacional y quieren dar el salto fuera de las fronteras. El proyecto durará 12 meses, y ofrecerá a 20 empresas asesoramiento estratégico personalizado.

tracking