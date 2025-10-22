El negocio leonés crece en Amazon

Acceder a los mercados exteriores es una de las grandes oportunidades de rentabilidad de las empresas, pero una tarea no siempre fácil para los pequeños negocios. Y cada vez es mayor el número de ellas que opta por utilizar plataformas como Amazon para acceder a los clientes de otros países. En la provincia de León son ya 120 las pequeñas y medianas empresas que trabajan con esta compañía, y el año pasado sumaron ventas al exterior por valor de casi 20 millones de euros.

Según los datos de Amazon, la provincia es la que mayor volumen de exportaciones genera a través de esta plataforma en el conjunto de la Comunidad, y la segunda, por detrás de Valladolid, en cifra de empresas que acuden a esta vía para gestionar sus ventas a otros países.

En Castilla y León son 600 las pymes que venden en Amazon, y su facturación supera los 46 millones de euros. Eso supone un incremento del 45% con respecto a la cifra de negocio del año anterior. Según los datos de la compañía, las pymes de la autnomía vendieron más de cuatro millones de productos a través de Amazon el año pasado, un 27% más que el año anterior.

proyectos

Desde la compañía apuesta por el compromiso de «seguir impulsando el compromiso global de las pequeñas y medianas empresas españolas». Se han marcado el objetivo de duplicar sus exportaciones actuales, hasta llegar a los 2.000 millones de euros en 2030. Actualmente, según el análisis de su impacto en las pymes del país, son más de 17.000 las pymes que trabajan con ellos, y las exportaciones suman 1.200 millones de euros, un 20% más que en 2023.

Para lograr su nuevo objetivo estratégico, «que persigue aumentar las ventas transfronterizas de las pymes como medio para aumentar su competitividad y productividad en España», se puso en marcha el programa Despega, que ha impulsado la digitalización de 50.000 pequeños negocios y «ha superado las expectativas de su lanzamiento, hace cinco años».

Ahora se pone en marcha una nueva iniciativa, con Icex España Exportación e Inversiones. Amazon colabora en Impulsa, un programa de aceleración dirigido a pymes españolas que ya han consolidado su presencia en el mercado nacional y quieren dar el salto fuera de las fronteras. El proyecto durará 12 meses, y ofrecerá a 20 empresas asesoramiento estratégico personalizado.