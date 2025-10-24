EPA del verano en León: 3.700 parados más, 1.800 ocupados menos y la tasa de actividad más baja

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Castilla y León sumó entre julio y setiembre 9.900 empleos, el 0,95 por ciento más que el trimestre anterior, que deja en 1.057.700 los ocupados, en un periodo en el que la comunidad sumó 3.700 parados, el 3,77% de incremento, con lo que la autonomía llega a los 100.500 desempleados.

Ese número de parados supone una tasa de desempleo del 8,68 por ciento, la décima mayor autonómica, aunque 1,77 puntos porcentuales por debajo del 10,45 por ciento de media nacional, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer tercer trimestre del 2025, publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En términos anuales, la Comunidad tiene 13.100 empleos más que en el tercer trimestre del 2024 y 7.000 parados menos.

Con los datos del tercer trimestre, Castilla y León tiene esos 1.057.700 ocupados, con una tasa de actividad del 54,95 por ciento, frente al 59,30 nacional.

Es la tercera menor tasa de actividad autonómica sólo por detrás del 52,47 por ciento de Asturias y el 53,77 de Galicia, con Baleares y Madrid en el otro extremo con el 66,73 y el 62,85 por ciento, respectivamente.

Por género, la tasa de actividad masculina se situó en el 59,91 por ciento al término del tercer trimestre (64,13 nacional) y la femenina en el 50,21 (54,71).

En cuanto al paro, la comunidad llegó a finales de setiembre con ese 8,68 por ciento de paro, que es del 7,52 por ciento en el caso de los hombres y del 10 por ciento en el de las mujeres, 2,48 puntos porcentuales más.

En dato absoluto, Castilla y León cerró el tercer trimestre con 46.400 hombres en el paro y 54.100 mujeres.

Por provincias, y en cuanto a ocupados, destaca el dato de Valladolid, que perdió 4.600 empleos entre julio y setiembre, el 1,85 por ciento respecto al segundo trimestre del año; y también se situaron en negativo León, con 1.800 ocupados menos (-1,01) y Soria con cien empleos menos (-0,23).

Por contra, Ávila sumó 4.300 empleos (6,77%), Burgos 4.600 (2,85), Palencia 1.100 (1,65), Salamanca 2.400 (1,66), Segovia 1.000 (1,35%) y Zamora 2.800 (4,09).

En cuanto al paro, Ávila recortó 3.400 parados en el segundo trimestre del año, el -39,53 por ciento; Burgos -2.000 (-13,25), Salamanca -1.500 (-10,79); y Segovia -800 (-15,69%).

Y en el otro lado, Valladolid sumó 4.500 parados, con una variación del 20,64 por ciento más que en el trimestre anterior; con 3.700 desempleados más en León, el 20,56 por ciento; 800 en Palencia, el 17,78 por ciento; 1.100 en Soria, el 37,93 por ciento; y 1.200 en Zamora, el 17,14 por ciento.

Con los datos del tercer trimestre, la tasa de paro más alta la tienen León, con un 10,95 por ciento, y Zamora, con un 10,3 por ciento, con el 5,46 por ciento de Segovia en el otro extremo.

Ávila cerró setiembre con una tasa de paro del 7,08 por ciento; Burgos con el 7,32 por ciento, Palencia con el 7,23; Salamanca con el 7,82 por ciento, Soria con el 8,54 por ciento y Valladolid con el 9,74 por ciento.

La provincia soriana anotó en este tercer trimestre la mayor tasa de actividad de la comunidad con el 59,78 por ciento, seguida de Valladolid con el 58,40 y Segovia con el 58,20 por ciento. En el otro extremo se situó León, con una tasa de actividad del 49,75 por ciento.

En el conjunto nacional, el número de ocupados aumentó en 118.400 personas respecto al trimestre anterior, un 0,53 por ciento, y se situó en 22.387.100; y el paro subió en 60.100 personas, un 2,35 por ciento, hasta 2.613.200.

El mayor incremento de empleo este trimestre se dio en Andalucía (65.500 más). Y el mayor descenso en Comunidad de Madrid (60.700 menos). En términos relativos, el mayor aumento trimestral lo anotó Illes Balears (4,05%).

En cuanto al paro, la mayor bajada se registró en Illes Balears (10.500 menos). Y el mayor incremento en Andalucía (32.400 más). Illes Balears (5,77%) registró la tasa de paro más baja este trimestre y Andalucía (15,27%), la más elevada.