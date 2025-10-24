Ildefe celebra 25 años apoyando sueños: 7000 emprendedores transformando León

El Ildefe celebra 25 años de andadura en un emotivo acto.Virginia Moran

El Instituto Leonés de Desarrollo Económico, Formación y Empleo (Ildefe) celebró hoy su 25 aniversario con un acto institucional en el que se rindió homenaje a veinticinco años de trabajo al servicio de la ciudad, apoyando el emprendimiento, la formación y la inserción laboral en León.

La cita, conducida por la periodista Inés Seisdedos, reunió a representantes institucionales, empresariales y sociales, así como a personas protagonistas de la historia de Ildefe.

El concejal Carmelo Alonso, presidente del Consejo de Administración, abrió la parte institucional destacando el papel de Ildefe como “una herramienta pública —cercana, eficaz y moderna— para impulsar el desarrollo económico y social de León”, apoyando a lo largo de estos años a “casi 7.000 emprendedores que decidieron poner en marcha su sueño empresarial, destinando más de un millón seiscientos mil euros a ayudas directas para nuevos negocios y alojando en los centros de empresa municipales 158 empresas “. En materia de empleo, Carmelo Alonso recordó que “se han gestionado más de 14.000 ofertas laborales, se ha acompañado a más de 21.000 personas en su búsqueda activa de trabajo y 18.000 leoneses y leonesas se han formado en más de 540 talleres, en profesiones con futuro y con salida real”.

También quiso incidir en el más nuevo de los proyectos de Ildefe, Talento León, que en los últimos 5 años “ha conseguido que más de un centenar de nuevos profesionales y sus familias se hayan incorporado a nuestra comunidad”.

Durante el acto se desarrollaron dos mesas de testimonios:

“Historias de empresas y emprendimiento”, con la participación de Antonio Suárez (El Escribano), Víctor Bello (HackRTU), Nacho Mata y Cristina López (Montessori León) y Javier Centeno (Miguélez Cables).

“Historias de formación y empleo”, con las experiencias de Isabel Abellán, Carolina Corporán, Sonia Ruesgas y Mohamed Sisou, cuatro personas que encontraron en Ildefe una oportunidad para impulsar su carrera profesional.

Además, se inauguraron los paneles conmemorativos que resumen la actividad de la entidad en sus 25 años de trayectoria y se grabaron videotestimonios para el recuerdo.

La gerente, Natividad Rodríguez, fue la encargada de cerrar el acto con unas palabras de agradecimiento a las instituciones, entidades colaboradoras y personas que han acompañado a Ildefe a lo largo de estos años. En su intervención quiso poner el acento en el valor humano del equipo que ha hecho posible el recorrido de la entidad:

“Gracias al equipo humano de Ildefe por su trabajo responsable, por su gran capacidad de adaptación durante todo este tiempo, y por no perder la ilusión en momentos complicados”.

El acto, que tuvo lugar en el Salón de Actos del nuevo edificio anexo al CEBT (Centro de Empresas de Base Tecnológica), concluyó con una sesión de fotos y un cóctel.