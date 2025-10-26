Valverde quiere domar la N-120 con 3 M€ y ganar un boulevard urbano en La Virgen

El 25% de los vehículos que cruzan La Virgen del Camino son camiones y Valverde quiere rescatar el tramo como una verdadera calle principal.Marciano Perez

El Ayuntamiento de Valverde de la Virgen pondrá sobre la mesa del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible una aspiración largamente sentida por sus vecinos: convertir el tramo urbano de la carretera N-120 a su paso por La Virgen del Camino en un verdadero boulevard urbano. Este proyecto, que incluye la cesión de más de tres kilómetros y cuatro carriles, dos en cada sentido de la circulación, va más allá de una simple remodelación, busca humanizar un vial que, por su naturaleza, ha funcionado históricamente más como una autopista de paso que como una calle principal, a pesar de vertebrar el núcleo de población.

La propuesta central pasa por crear rotondas en puntos estratégicos de entrada y salida, según confirma el alcalde, David Fernández. Estas no solo contribuirían a reducir la velocidad del tráfico de forma natural y efectiva, sino que también mejorarían la seguridad vial y la fluidez en los cruces, facilitando los giros y la conectividad con las calles adyacentes de la localidad.

El boulevard implicaría, además, la ampliación de aceras, la creación de zonas verdes y la mejora de la iluminación y el mobiliario urbano, integrando definitivamente la carretera en la vida del pueblo. «Se trata de urbanizarla de otra manera para embellecer la localidad, evitar el tráfico pesado y dar más conexión a ambos márgenes», explica.

De hecho un 25% de los 17.800 vehículos que cruzan La Virgen del Camino a diario, según los datos de un estudio efectuado por la Universidad de León, son camiones. El Ayuntamiento ya ha realizado los cálculos, además, y cuantifica en al menos tres millones de euros el coste de transformar ese tramo de carretera nacional en urbano. «Cuando el Estado transfiere una carretera a un municipio como sería en este caso, tiene que venir con un dinero de arreglo para que Valverde la reciba en buenas condiciones», recuerda.

La N-120 trae de cabeza a este Ayuntamiento del área metropolitana por la densidad de tráfico que soporta, de 28.000 vehículos en algunos puntos.

El ministerio se libraría después del mantenimiento de ese vial, que pasa a manos del Ayuntamiento. La conversión de la N-120 en un boulevard requiere una planificación cuidadosa de las alternativas de tráfico, especialmente para el flujo de largo recorrido que actualmente la utiliza. Las principales vías para absorber ese tráfico de paso, particularmente el pesado, son la autovía A-66 (Ruta de la Plata) y la AP-71 (autopista de León a Astorga). También podrían funcionar como alternativa las circunvalaciones de la LE-30 y la LE-20.

Una nacional con miga que aún espera por el cruce a Montejos

El proyecto de construcción de una rotonda en la peligrosa intersección de la N-120 y el acceso a Montejos del Camino (kilómetro 314) sigue estancado, convirtiéndose en un símbolo de los retrasos inversores en la provincia leonesa.

A pesar de que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) aprobó el proyecto de trazado y de que las obras se anunciaron inicialmente para ser licitadas en 2019, la realidad es que el «punto negro» sigue sin solución. El proyecto, que en su momento se presupuestó en unos 384.000 euros, ha quedado obsoleto debido al incremento de la inflación y los costes de la construcción. Esta situación obligó a reprogramar la inversión, lo que ha generado una dilación adicional desde los últimos anuncios.

La rotonda, largamente demandada, busca mejorar la seguridad vial, ya que la actual intersección no permite a los vehículos que circulan en sentido León realizar el giro a la izquierda hacia Montejos del Camino, obligándolos a ejecutar maniobras complejas y peligrosas. De momento, los conductores y vecinos de Valverde siguen esperando una fecha firme para el inicio de las obras en uno de los cruces con mayor siniestralidad de la N-120.

El Ayuntamiento también tiene interés en las mejoras que afectan a la conexión con Trobajo del Camino y león. La glorieta junto a las gasolineras, reclamada desde 2015, sí que está a punto de rematarse y de aliviar esa intersección en cuanto entre en funcionamiento.

Las demandas e iniciativas de Valverde reflejan un compromiso con la calidad de vida de sus habitantes. Además de buscar mayor seguridad vial y para los peatones, ha lanzado un mapa sinóptico de La Virgen del Camino, donde colorea como si fueran líneas de un metro en superficie hasta treinta tramos de esta mini ciudad. Y como si los pies constituyeran el mejor transporte urbano, cada ruta está señalizada con los kilómetros que ocupa y el tiempo que se tarda en recorrerla a una velocidad media de 5 kilómetros por hora. La iniciativa se ha bautizado como «Date un paseo por la Virgen». Algo que fomentará el boulevard.

Antecedente: Villaquilambre hace 15 años

Villaquilambre asumió hace 15 años los casi seis kilómetros de la carretera de Santander que reconvirtió en un boulevard urbano a su paso por el municipio tras un desembolso del ministerio de 1 M€ para aglomerar, ejecutar un carril-bici y cinco rotondas. Sin embargo el vial pide a gritos una reparación y este Ayuntamiento pide al Gobierno central ayuda para sufragar la modernización, ya que soporta el tráfico de «toda la montaña».