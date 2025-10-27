Los centros de salud se adaptan al paciente con consultas flexibles de mañana y tarde

Con la misión de atender a casi 290.000 pacientes, una estadística de 3,4 millones de consultas al año y un complejo mercado a la baja para «pescar» manos profesionales, el área de salud de Atención Primaria en León apuesta por implantar el modelo de jornada sanitaria de cuatro mañanas y una tarde, que garantiza la presencia de equipos completos de médico de cabecera y enfermería a lo largo de todo el horario del centro de salud al tener que rotar todos para cubrir al menos una tarde.

La Gerencia asegura que los cambios en el modo de trabajo de la plantilla se efectuará de «forma progresiva» en los ambulatorios de Eras de Renueva, José Aguado II, La Palomera y El Ejido, cuatro de los seis urbanos, lo que implica «mover» a 170 profesionales para atender más de 110.000 cartillas y otras 11.600 de pediatría.

De modo que los malabares para coger cita médica a las 9 de la mañana se acabarán al evolucionar la organización horaria de los ambulatorios con esta inyección de flexibilidad para los pacientes. El beneficio estrella es la extensión del horario de consulta. Si antes, a partir de las 15.00 horas, el centro se convertía en un servicio de urgencias o directamente echaba el cierre, ahora, con un equipo cubriendo la tarde de forma habitual, las instalaciones sanitarias estarán operativas, con consultas ordinarias, hasta las 20.00 horas mínimo, lo que evitará que muchos usuarios sacrifiquen su jornada laboral para acudir por la mañana. Además, las colas, los teléfonos saturados y la sensación de que todo el barrio está esperando al médico o enfermera al mismo tiempo se irá diluyendo con la apertura de más consultas por la tarde para repartir la afluencia de pacientes a lo largo del día.

Esto se traduce en menos estrés, al haber menos gente a la vez, y un ambiente más tranquilo; menos esperas al suavizar los picos de demanda, lo que generalmente se traducirá en un cumplimiento más estricto de la hora de cita; y más tiempo de calidad con el profesional de cabecera, porque cuando los sanitarios trabajan en horarios más equilibrados y con menos sobrecarga, su nivel de estrés y fatiga disminuye y ello se nota directamente en la consulta. Un médico o enfermera más descansado y menos apurado tiene más capacidad para dedicar al paciente tiempo de calidad, escuchar sus preocupaciones y explicarte el diagnóstico o el tratamiento con claridad.

El personal que cubre su «tarde obligatoria» no está realizando un turno extra de guardia, está en su jornada habitual. Esto garantiza que la atencióna las 18.00 sea de la misma calidad que a las 10.00. La organización del 4+1 es la respuesta del sistema sanitario a una sociedad con ritmos de vida cambiantes, que permite conciliar salud, vida laboral y personal. Ahora, ir al médico no tiene por qué ser un dolor de cabeza logístico.

Este sistema, que se expuso a los facultativos de medicina familiar y comunitaria y a las enfermeras en varias reuniones, ha tenido que superar ciertos roces y discrepancias. La idea se ha acelerado por la jubilación de varios profesionales que cubrían las tardes y ante la reticencia de encontrar sustitutos vespertinos. De modo, que se opta por la rotación de toda la plantilla, al menos, una tarde de la semana como permite la ley.

Un ensayo con las peonadas vespertinas

La organización del tiempo de trabajo en el sector sanitario es un tema de constante debate, buscando el equilibrio entre la calidad asistencial, la cobertura horaria y el bienestar del personal y los pacientes. El concepto de horarios mixtos y la extensión del horario de los centros de salud más allá de la jornada matinal (hasta las 20.00 horas en la mayoría de los casos) se ensaya con las peonadas desde hace cuatro años. Sacyl paga horas extra a los sanitarios de los centros de salud y el Hospital en un intento de incentivar el trabajo fuera de la jornada ordinaria para frenar las listas de espera.

La medida se estrenó en 2022 en Atención Primaria y logró que 76 médicos de León (25 de ellos MIR de tercer y cuarto año y seis jubilados), junto con 40 enfermeras, se sumaran a esa bolsa de peonadas, lo que representó el 22% de los facultativos de cabecera. Pudieron atender a casi 5.900 pacientes.

El plan de choque se extendió al Hospital de León a finales de junio de 2022 para abrir los quirófanos de 16.00 a 20.00 horas. En septiembre aún había 4.852 enfermos pendientes de una cirugía en el Complejo Asistencial Universitario de León, tras rebajar su listado en 1.151 en 1 año.

Mejorar la accesibilidad y la conciliación sin 'bornout'

El sistema 4 mañanas y una tarde se establece para mejorar la accesibilidad de los ciudadanos a las consultas, especialmente para aquellos que trabajan en horario de mañana. Persiguen una mejor conciliación y adaptación a la demanda asistencial, reducir el desgaste profesional (Burnout) y una mayor concentración y productividad.

La continuidad asistencia asegura una mejor atención, gestión de citas y procedimientos, además de descongestionar los Puntos de Atención Continuada (PAC) y las Urgencias hospitalarias. Representa un intento de optimizar el servicio en Primaria, adaptando la disponibilidad del personal a la demanda de los usuarios.