Diez reprocha a Pedro Sánchez no anunciar ningún proyecto en favor de los leoneses

El alcalde de León, José Antonio Diez (PSOE), el gran ausente a la convención socialista celebrada este fin de semana en su ciudad, ha afirmado este lunes la decepción que le ha supuesto la actitud del secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, hacia la provincia leonesa y sus reivindicaciones, lo que demuestra que "un soriano nada tiene que ver con León.

Diez ha vuelto a criticar lo que ha considerado una "mofa" de Martínez respecto a las "reivindicaciones históricas e identitarias" y el "derecho al autogobierno", al recordar que denominó "Castillaleón" a una Comunidad que son dos regiones diferenciadas e hizo bromas sobre el nombre.

Para el regidor leonés, esta situación significa que Martínez "no está entendiendo nada" y que está intentando comparar a la provincia con el resto de territorios y "lamentablemente sin querer ser más o menos que nadie, León tiene su propia identidad".

"Nos meten en un 'totum revolutum' y traslada que con Valladolid somos más fuertes, cuando la realidad es que somos más pobres y estamos más olvidados", ha añadido, cuestionando que alguien quiera liderar un proyecto político en la Comunidad "despreciando de una manera tan clara a León".

A juicio de Diez, no se trata de leonesismo ni de un partido político, y ha insistido en que se trata de una cuestión de "identidad y del deseo mayoritario de los leoneses de optar por el autogobierno".

La segunda gran decepción para Diez, ha sido que durante convención el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que clausuro el domingo el evento, no anunciara ningún proyecto en favor de los leoneses que "cambie la dinámica de tantos años" y que les "ha llevado al olvido".

Así, ha relatado como durante el encuentro nada se dijo sobre los proyectos pendientes para León, como el polígono de Torneros, el Teatro Emperador, el ferrocarril y FEVE, entre otros, que son vitales para mejorar el futuro de la provincia.

Preguntado sobre si se identifica con el PSOE, Diez ha dejado claro que como socialista no se reconoce con el actual proyecto y "sería cínico si afirmase que el PSOE hoy en día y como se está gestionando y se está comportando con León estoy satisfecho o me identifico".

El alcalde ha sostenido que ser o no socialista, de una ideología u otra o defender una cuestión en particular a veces no quiere decir que aquellos que representan estos valores "se identifique con sus acciones, propuesta o formas de actuar".

Por último Diez, ha subrayado que va a seguir trabajando "por y para los leoneses...yo se a quien me debo y no es un partido sino a los leoneses que son para los que trabajo y no quiero defraudar", adelantando que seguirá defendiendo las reivindicaciones de León independiente de las siglas.