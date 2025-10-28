UPL critica la «precariedad» de la FP en el IES San Andrés

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Unión del Pueblo Leonés denuncia la situación de precariedad que padecen los estudiantes de los ciclos de Informática del Instituto de San Andrés, responsabilidad directa de la Junta de Castilla y León. «Hasta el curso pasado, el centro contaba con conexión a internet y programas adecuados para impartir las clases, sin embargo, la negligencia de la Junta en la instalación de software y la falta de recursos suficientes han imposibilitado la docencia en numerosas materias», critican la secretaría de Educación leonesista, Sheila Fernández, quien sostien que la gestión de los programas recae en una sola persona para toda la comunidad, lo que ha generado «retrasos inaceptables" a lo que añade «la ausencia de una conexión estable a internet que dificulta trabajar con el rigor necesario". Fernández remarca que los principales afectados son los alumnos, sus familias y los profesores del centro educativo.