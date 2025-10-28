El PP pone a Torneros como ejemplo del abandono del PSOE

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El PP de León puso ayer al polígono logístico de Torneros como el ejemplo «más claro y palmario del abandono y el olvido» del Gobierno de España con la provincia de León, después de que Pedro Sánchez criticase en su acto del domingo en la capital leonesa «la desidia y el abandono» de la Junta. Los populares incidieron en que recientemente se han cumplido tres años de la presentación «con boato», por parte del director general del Sepes, Fidel Vázquez, y de la entonces delegada del Gobierno, Virginia Barcones, del proyecto de la plataforma logística de Torneros. Una presentación que se quedó en «un acto propagandístico seis meses antes de las elecciones municipales", critican desde el PP, para recordar que entonces se avanzó una inversión de 25 millones, el inicio de la urbanización en 2023 y que en 2024 ya se podrían implantar empresas. «Dónde están esas promesas y esos compromisos del Gobierno con esta provincia», se preguntan desde el PP para denunciar que, una vez más, el Gobierno hace «anuncios grandilocuentes» pero lo que realmente está haciendo es «engañar a los leoneses con promesas que nunca lleva a cabo». Torneros solo depende, a su juicio, de una «decisión política» ya que, como insisten, en su día se avanzó que la inversión está dentro de los presupuestos del Sepes, por lo que no depende de que haya o no Presupuestos Generales del Estado. Los populares responsabilizan al PSOE de León de que el Gobierno «deje en la nevera los proyectos de León» por cuanto que «no reivindica» los compromisos adquiridos. En este sentido, recuerdan la reunión mantenida por el secretario provincial, Javier Alfonso Cendón, con la entonces ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en 2022 donde se anunció que Torneros sería un nodo principal de la Red Transeuropea de Transportes que facilitaría la llegada de fondos europeos, algo que, tres años después, «sigue durmiendo en el cajón del Ministerio». Para el PP, Torneros es una «decepción más de los leoneses con el Gobierno» como acreditó la reciente reunión del presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, y el secretario provincial, Javier Alfonso Cendón, con el ministro de Transportes, Oscar Puente, donde «no hubo compromisos de nada».