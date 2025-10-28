Los estudiantes leoneses exigen aplicar “rajatabla” los protocolos contra el acoso

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Los estudiantes leoneses han salido a la calle y han convocado una huelga tras el suicidio de la joven Sandra Peña en Sevilla víctima de acoso escolar. “Fallan los protocolos y las medidas que se deberían tomar o no se siguen o se hace de forma irregular”, señala la coordinadora de Estudiantes País Lleonés, Jimena Marcello, quien reclama que las líneas de actuación “se sigan a rajatabla, no sólo se castigue a los acosadores, se debe proteger y ayudar a las víctimas que sufren las secuelas del acoso”.

La manifestación salió de Guzmán y secuelas dirgió a instituto Legio con más de 200 alumnos de ESO, Bachillerato y FP con consignas como “ colegio culpable, sistema responsable” o “el acoso escolar no nos deja respirar”.

“Cambiar a las víctimas de clase no es seguro “, critica el portavoz del Sindicato de Estudiantes, Ángel Javier Cañón Ron, quien anima a los compañeros de las víctimas a que cuenten los casos y no se pongan de perfil.

La plataforma León con Palestina también reivindica una “educación digna “ y su portavoz, Jorge Díaz, exige la dimisión del equipo directivo del centro donde estudiaba Sandra Peña, a la vez que reclamaba el fin de la guerra en Gaza.