Una menor que circulaba en patinete, herida en un choque con un vehículo en Villaobispo

Una menor de 14 años que circulaba en patinete ha resultado herida esta tarde en la vía principal de la localidad de Villaobispo de las Regueras. El accidente de tráfico se produjo a las 17.48 horas, según precisa el 112, en la calle Real, a la altura del número 9.

Al parecer, han colisionado un turismo y el patinete, y se ha solicitado asistencia para la niña por una lesión en una pierna, en concreto, una posible fractura.

El servicio de emergencias de CyL dio aviso a la Policía Local de Villaquilambre y a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que envió al lugar una ambulancia para atender a la menor herida.