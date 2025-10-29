Gersul penalizará al Ayuntamiento de León con otros 900.000 € por no tener contenedor marrón

La factura por el reciclaje de la basura le vuelve a salir a deber al Ayuntamiento de León. La administración municipal deberá abonar este año otros 900.000 euros adicionales, después de que haya dejado un año más sin cumplir la obligación de poner en servicio el contenedor marrón. Debería tenerlo implantado desde enero de 2024, como otras capitales del entorno, pero la ausencia de separación de esta fracción de residuos orgánicos hace que cada anualidad no se reduzcan las entregas en el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) y, traducidas las toneladas a dinero, sumen cerca de 4,3 millones de euros.

León se prepara para tener que afrontar este pago a ejemplo de lo que ya tuvo que hacer con el cargo de 2024. El equipo de gobierno de José Antonio Diez había dispuesto en el presupuesto 3.462.692 euros como entrega a cuenta por el tratamiento de la basura. Pero, cerrados los cálculos por parte de Gersul, a esta cantidad tuvieron que adicionarse otros 817.849,02 euros. En suma, 4.280.541,02 euros: a razón de 94,97 euros por cada una de las 45.072,56 toneladas de basura que echaron los camiones de recogida de residuos del Ayuntamiento de León en el vaso de las instalaciones del CTR de San Román de la Vega.

El Ayuntamiento aún no ha decidido cómo pondrá el contenedor marrón, ni cómo regulará su apertura especial

La cantidad contrasta con los apenas 3 millones de euros que tuvieron que abonarse en 2022 y que, un año más tarde, ya había crecido hasta los 3,42 millones de euros. La progresión aritmética no se ha detenido hasta ahora, pese a que el Ayuntamiento de León tenía la opción de poder influir a la baja en la factura con la entrada en funcionamiento del contenedor marrón.

La sangría no se frenará tampoco para este 2025. A la vista de los precedentes, el Ayuntamiento de León aprobará en el Pleno de este viernes una nueva modificación presupuestaria con la que equilibrar lo apuntado en las cuentas municipales con las obligaciones requeridas por la Diputación. No se quedará sólo en los 817.849,02 euros del año pasado, sino que se ha decidido hacer una consignación de 900.000 euros, un poco más holgada para que no se quede corta. La previsión se hace en función de las entregas ya realizadas de manera efectiva en el CTR, aunque no se conocerá la liquidación exacta hasta el primer trimestre del próximo ejercicio.

Para entonces, se sabrá además si el Ayuntamiento ha avanzado algo en la implantación del contendor marrón. Por ahora, tan sólo ha limitado a sacar dos contratos. En el primero, adjudicado en enero de 2024 por 18.150 euros, los responsables municipales encomendaron a una asesoría externa que, «con el mayor desarrollo y precisión posible», aportara «la información precisa para implementar en su primera fase la nueva línea de recogida separada de residuos, dirigida a los biorresiduos producidos por grandes generadores, incorporando información adecuada para la concienciación de los usuarios». Siete meses después, a este trabajo añadió el consistorio el encargo a otra empresa privada de la compra de casi 2.000 recipientes, entre contenedores y cubos, con un coste de 1.062.985 euros.

A esos dos pasos se suma esta misma semana la aprobación del presupuesto para construir la nueva tolva en la que se depositarán estos residuos orgánicos. El Ayuntamiento invertirá 1.634.449,51 euros para la construcción de este nuevo vaso dentro de las instalaciones del servicio de recogida de basura y limpieza viaria, ubicadas en la finca Los Cachones de la carretera de Vilecha, junto al mercado nacional de Ganados. El proyecto se financiará con 1.022.019,7 euros recibidos por medio del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), financiado por la UE, que se complementan con otros 612.429,81 euros de fondos propios del consistorio.

La nueva tolva la ejecutará la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. (Somacyl), dependiente de la Consejería de Medio Ambiente. No hará falta sacarlo a contratación, dado que el Ayuntamiento de León puede emplearlo como «medio propio» al haber comprado una acción hace tres años y medio. En este recipiente se quedarán los desechos del contenedor marrón y se podrán reciclar para la generación de biogás. No tendrán que viajar, como ahora, junto al resto hasta el CTR. La factura empezará a bajar entonces al fin.