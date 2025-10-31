La ULE da entidad propia a la Escuela de Doctorado en la sede de Unicaja

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La Escuela de Doctorado de la Universidad de León ya tiene entidad propia, con una sede en la que luce su flamante nombre de igual forma que el resto de los centros de la institución académia. Un edificio en el que se aglutina toda la gestión de estos alumnos que aspiran a conseguir el máximo nivel universitario y que preparan su tesis y desarrollan investigaciones repartidos por las diferentes facultades y escuelas. La sede administrativa se ubica ahora en las antiguas oficinas bancarias que primero ocupó Caja España y después Unicaja, que entregó las llaves del edificio a la Universidad en 2021, y desde entonces permanecía desocupado, a excepción del cajero automático que aún está activo para la comunidad universitaria. Las oficinas que ocupa la Escuela de Doctorado son un espacio anexo al Edificio de Gestión Académica —conocido como el EGA—, ubicado a la entrada del Campus de Vegazana, junto a la estatua del Pensador.

«Con esta sede a la Escuela de Doctorado se le da más entidad permite a los trabajadores tener más espacio y autonomía», precisa el director de la escuela, Miguel Díaz y García Conlledo, quien destaca que el cambio dará también «más visibilidad» al centro que actualmente tiene abierta la matrícula y que espera superar, como el año pasado, los 600 alumnos.

La sede de la Escuela de Doctorado permitirá a los doctorandos leoneses contar con un espacio propio y de referencia y aunque ya está identificado con un gran letrero en la fachada norte del edificio y el traslado comenzó el pasado mes de abril, no fue hasta el Consejo de Gobierno del pasado mes de septiembre cuando se aprobó formalmente el cambio de ubicación a las antiguas oficinas de Unicaja. De hecho, están pendientes aún algunas actuaciones para habilitar completamente el centro, ya que «está diseñado como una sede bancaria, por lo que ahora hay espacios que están muy desaprovechados y queremos sacarle el máximo rendimiento», señala Conlledo.

Los doctorandos pueden escoger entre casi una veintena de programas doctorales de las cinco ramas de conocimiento, con una mayor oferta en Ciencias Sociales y Jurídicas y Ciencias de la Salud. Pendiente está ahora la llegada de los profesionales médicos que apuesten por este centro para conseguir el doctorado y poder sumarse a las clases del futuro grado de Medicina, que la Universidad de León implantará el próximo curso, y para lo que se exige estar en posesión del máximo título universitario.

La modalidad del Doctorado Industrial, en el que se implican activamente las empresas, es otra de las apuestas de la Escuela de Doctorado de la Universidad de León con objetivo claro de aumentar «la colaboración y la transferencia e intercambio de conocimiento entre el mundo académico y el mundo social y económico, ya sea éste del ámbito público o privado».

La Escuela de Doctorado de la Universidad de León se constituyó formalmente en de 2014. En aquel entonces, no contaba con una sede específica y se organizaba a través de los diferentes departamentos universitarios que desarrollan los programas coordinados desde la escuela.